Новый звездный роман: с кем Кэтти Перри подтвердила отношения

Американская певица Кэти Перри официально подтвердила свои отношения с экс-премьером Канады Джастином Трюдо. Слухи о романе появились еще летом после их совместных появлений на публике и фотографий в соцсетях, но только сейчас Перри обнародовала в своем Instagram фото и видео их поездки в Японию, фактически признав отношения.

Кэтти Пэрри и Джастин Трюдо

В июле Перри и актер Орландо Блум объявили о завершении своих десяти лет отношений, включавших и помолвку. Для Трюдо это также первый публичный роман после развода с Софи Грегуар Трюдо в 2023 году – пара была вместе 20 лет, из них 18 в браке.







Новость стала одной из самых громких в светской прессе, ведь раньше подобный союз между мировой точкой зрения и высокопоставленным чиновником западного государства считался маловероятным.

