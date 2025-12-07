Американська співачка Кеті Перрі офіційно підтвердила свої стосунки з експрем’єром Канади Джастіном Трюдо. Чутки про роман з’явилися ще влітку після їхніх спільних появ на публіці та світлин у соцмережах, але лише зараз Перрі оприлюднила у своєму Instagram фото й відео їхньої подорожі до Японії, фактично визнавши стосунки.

Кетті Перрі та Джастін Трюдо

У липні Перрі та актор Орландо Блум оголосили про завершення своїх десяти років стосунків, які включали і заручини. Для Трюдо це також перший публічний роман після розлучення з Софі Грегуар Трюдо у 2023 році — пара була разом 20 років, із них 18 у шлюбі.







Новина стала однією з найгучніших у світській пресі, адже раніше подібний союз між світовою попзіркою та високопосадовцем західної держави вважався малоймовірним.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у тимчасово окупованих Лисичанську та Рубіжному мешканці вже близько двох років живуть практично без мобільного зв’язку та інтернету. Це означає повну відсутність можливості викликати швидку, поліцію чи аварійні служби. За даними місцевих жителів, смертельні випадки через неможливість отримати екстрену допомогу стали буденністю.





Також портал "Коментарі" повідомляв про те, що у груповання військ "Схід" повідомило про тривалі пошуково-штурмові дії у Покровську, де українські підрозділи ведуть зачистку міських кварталів від російських окупаційних груп. Військові уточнюють, що бої йдуть безпосередньо в щільній забудові, де противник намагається закріпитися малими групами.

У Мирнограді українські захисники утримують оборонні рубежі та знищують групи ворога, які просуваються до міста з півночі та півдня. Паралельно забезпечується стабільна логістика: Сили оборони організували додаткові маршрути постачання для підрозділів, що обороняють Покровськ і Мирноград.

