"Ну вроде как первая": Зеленский поздравил супругу с днем рождения

Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
В
воскресенье, 6 февраля, свой 44-й день рождения отмечает первая леди Украины Елена
Зеленская. На своей странице в Facebook
глава государства Владимир Зеленский чувственно поздравил любимую с праздником.
Елена Зеленская / Фото: @olenazelenska_officia
Президент
Украины опубликовал чувственное фото супруги и признался ей в любви:
"Моя любовь. У
тебя сегодня день рождения. Сколько всего хочется сказать… Но мы здесь не одни.
Как всегда, в последнее время. Поэтому я попробую очень аккуратно, но ты меня
поймешь:
Я тебя…
Ну очень…
Я без тебя…
Ну никак…
У нас такие
замечательные…
Ну двое…
Похожие, конечно же,
на…
Ну как две капли…
Помню, впервые я тебя
увидел еще...
Ну давненько.
Ну и сразу в тебя…
Ну по уши.
А потом вместе играли
в...
Ну командой.
И, конечно, мы всех…
Ну а зачем скрывать?
А потом создали…
Ну 95-й…
И снова всех…
Видишь, я уже не
скрываю.
А потом я стал...
Ну вроде как главным.
А ты…
Ну вроде как первой.
И все эти годы мы с
тобой...
Ну ты поняла…
Так что мне без тебя…
Ну, я это понимаю…
С днем рождения,
моя любовь! Я тебя очень…
Не знаю, как кто там.
Но мы друг друга
поняли", — написал Владимир Зеленский.
Напомним,
что 25 января свой день рождения отмечал президент Украины Владимир Зеленский.
И супруга Елена также нежно поздравила его в социальной сети и попросила, чтобы
он берег себя, потому что вместе им нужно еще многое пройти и достигнуть.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что недавно Елена Зеленская
встретилась с женой турецкого президента Эрмине Эрдоган. Какой образ первая леди Украины выбрала для мероприятия?
Читайте
также, что Елена Зеленская поздравила всех с Рождеством и продемонстрировала
новый элегантный образ.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости