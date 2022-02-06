"Ну вроде как первая": Зеленский поздравил супругу с днем рождения

В воскресенье, 6 февраля, свой 44-й день рождения отмечает первая леди Украины Елена Зеленская. На своей странице в Facebook глава государства Владимир Зеленский чувственно поздравил любимую с праздником.

Елена Зеленская / Фото: @olenazelenska_officia

Президент Украины опубликовал чувственное фото супруги и признался ей в любви:

"Моя любовь. У тебя сегодня день рождения. Сколько всего хочется сказать… Но мы здесь не одни. Как всегда, в последнее время. Поэтому я попробую очень аккуратно, но ты меня поймешь:

Я тебя…

Ну очень…

Я без тебя…

Ну никак…

У нас такие замечательные…

Ну двое…

Похожие, конечно же, на…

Ну как две капли…

Помню, впервые я тебя увидел еще...

Ну давненько.

Ну и сразу в тебя…

Ну по уши.

А потом вместе играли в...

Ну командой.

И, конечно, мы всех…

Ну а зачем скрывать?

А потом создали…

Ну 95-й…

И снова всех…

Видишь, я уже не скрываю.

А потом я стал...

Ну вроде как главным.

А ты…

Ну вроде как первой.

И все эти годы мы с тобой...

Ну ты поняла…

Так что мне без тебя…

Ну, я это понимаю…

С днем ​​рождения, моя любовь! Я тебя очень…

Не знаю, как кто там.

Но мы друг друга поняли", — написал Владимир Зеленский.

Напомним, что 25 января свой день рождения отмечал президент Украины Владимир Зеленский. И супруга Елена также нежно поздравила его в социальной сети и попросила, чтобы он берег себя, потому что вместе им нужно еще многое пройти и достигнуть.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что недавно Елена Зеленская встретилась с женой турецкого президента Эрмине Эрдоган. Какой образ первая леди Украины выбрала для мероприятия?

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