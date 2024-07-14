О ней говорит весь мир: кто такая Hawk Tuah Girl

Хейли Уэлч стала интернет-знаменитостью благодаря короткому видео. Фото из открытых источников

Всего два слова, а точнее, двух звуков хватило, чтобы о 21-летней девушке заговорил весь мир. Она получила невероятную славу, когда в коротком видео сказала "Hawk Tuah", что можно перевести как "ха тьфу", то есть звук плева. Кто такая Hawk Tuah Girl, ставшая феноменом и настоящим мемом.



История девушки Hawk Tuah Girl началась 11 июня. Двое авторов канала Tim and Dee TV гуляли по городу Нэшвилл и спрашивали на камеру прохожих: "Какое движение в постели сводит мужчин с ума?" В один момент этот вопрос задали двум девушкам, и 21-летняя Хейли Уэлч неожидано отвечает: "Вы должны дать им это "Hawk Tuah" и плюнуть на этот!".

Этот ответ моментально сделал Хейли Уэлч популярной. Видео за первые сутки посмотрело более миллиона человек, а девушка стала звездой в интернете. Ее запись, римейки и мемы увидели сотни миллионов людей в TikTok, Instagram и на платформе X. В Украине обрели популярность видео, где Hawk Tuah Girl совершает свое характерное движение, а после этого взрывается российская военная техника. В сети девушкой сразу же начали интересоваться и гуглить, кто такая Hawk Tuah Girl?

Под мемом Hawk Tuah Girl оказалась 21-летняя девушка, по имени Хейли Уэлч из Белфаста. Девушка узнала о своей популярности в два ночи, когда проснулась, чтобы собраться на работу на завод по изготовлению пружин. Хейли недолго колебалась и сразу уволилась с работы.

Хейли Уэлч решила воспользоваться быстрой популярностью, создала страницы в социальных сетях, появилась в подкасте и начала вести собственный бизнес. Менее чем через месяц после легендарного видео Hawk Tuah, Хейли была приглашена в качестве специального гостя на концерт звезды кантри-музыки Зака Брайана. В тот же день девушка встретилась с легендой НБА Шакилом О'Нилом. Она подписала контракт с компанией The Penthouse, которая поможет управлять ее профилями в социальных сетях.

Хейли Уэлч запустила собственную линию товаров, например кепки или футболки с надписью Hawk Tuah. Девушка заметила, что не планирует публиковать свое лицо на мерче, а сосредоточится на фразе, сделавшей ее популярной.

Кроме славы и денег, Хейли Уэлч также рассказала о негативе. По ее словам, папарацци постоянно ждут ее у дома. Некоторые спрашивают о создании страницы на платформе с контентом для взрослых, а другие ее "фанаты" делают очень необычные предложения, например, хотят купить ее слюну за огромные деньги.

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