Обиженные фанаты Винника показали, как и за что певца отметили в ВСУ

Недавно появилась информация, что Олег Винник лечится в Берлине и помогает ВСУ, при этом все критикуют его за пропажу. В защиту артиста обижены фаны и показали его благодарности от ВСУ, пишут "Комментарии".



В фан-клубе заявляют, что Олег Винник получил благодарность от ВСУ

Пока Горбунов на пару с Поляковой и MamaRika скептически комментируют исчезновение Олега Винника, поклонники отстаивают его своими силами. Чтобы утереть нос всем недоброжелателям, они показали благодарности от украинских военных.

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В одном из фан-клубов Олега Винника опубликовали фото благодарностей, которые адресовали ему и его благотворительному фонду "Волчица" — "за предоставление материально-технической помощи" от Силы специальных операций ВСУ и "за весомый вклад в волонтерскую деятельность и оказание благотворительной помощи" от территориальной обороны Хмельницкого. Интересно, что имена командиров, подписывавших благодарности, и номера воинских частей предварительно зарисовали.

"Поющий душой" — язвительно обратился админ страницы "Олег Винник" ко всем тем, кто думает, что за границей артист отсиживается и никак не помогает стране.

"Так "не помогал" армии, что получил две благодарности от ВСУ. Умные все понимают, дуракам и доказывать не будем. Любим и гордимся. Молодчина", – говорится в фейсбук-сообщении.

Еще в июле 2022 года адвокат Олега Винника комментировал, что он "не стал красоваться, а выбрал путь целенаправленной помощи" – открыл благотворительный фонд "Волчица" и занимается поиском, покупкой и доставкой машин для ВСУ. Артист вроде бы не говорит о волонтерстве, потому что "не желает пиариться во время беды".

Мужчина Оксаны Билозир показывал, как на самом деле Винник помогает ВСУ из Германии. Роман Недзельский фотографировал боевую "волчицу" от певца и заявлял, что она отправляется на передовую. Позже он даже приезжал к нему в Берлин.

Напомним, речь шла на портале "Комментарии" и о том, что телеведущая Мила Еремеева рассказала, что у артиста вынужден "перерыв".

Как писали "Комментарии", Винник признался, почему скрывает личную жизнь . По мнению звезды, любовь зрителей и слушателей следует завоевывать своим творчеством и качественным материалом, а не сплетнями и сенсациями.