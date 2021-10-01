Обладательница пяти "Грэмми" призналась о пережитом изнасиловании в детстве

Популярная латиноамериканская исполнительница, номинантка нескольких Грэмми "Глория Эстефан только теперь, в зрелом возрасте, рассказала, как над ней, совсем маленькой школьницей, совершил сексуальное преступление уже взрослый преподаватель музыки. Об этом сообщает Reuters .

Глория Эстефан (фото из открытых источников)

По ее словам, ее музыкальный педагог был, как член семьи. И использовал свою власть, ведь убедил мать, что у ее дочери есть большой талант и поэтому ей нужно уделить максимум внимания и опыта.

Глории было всего 9 лет, когда этот педофил совершил над ней сексуальное насилие. Еще преследовал школьницу и угрожал, что убьет ее маму, если она узнает правду. Ведь семью некому было защитить, потому что папа тогда еще маленькой исполнительницы был на войне во Вьетнаме.

Но девочка не смогла жить с этим и сказала матери о том, что пережила. Последняя обратилась в полицию. Но латиноамериканские полицейские отговорили матерь будущей звезды выдвигать педагогу обвинения только по той причине, что изнасилованная девочка, когда будет свидетельствовать в судебном заседании, получит еще большую психологическую травму, чем ту, что уже пережила.

Напомним, что издание "Комментарии" информировали о том, что в Колумбии работник детского сада изнасиловал более двадцати детей . Как стало известно, Исмаэль Дарио Лопера, который работал помощником повара в детском центре Pequeños Explorers, подозревается в изнасиловании как минимум 22 детей. Возраст его жертв составлял до четырех лет. Мэр колумбийского города Модельная, в котором расположен детский центр, рассказал о том, что на данный момент Исмаэль Дарио Лопера был задержан и подозревается в насильственных действиях сексуального характера против несовершеннолетнего.

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