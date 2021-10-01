logo
Русский Українська

BTC/USD

48436.01

ETH/USD

3322.07

LTC/USD

166.94

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

31.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Обладательница пяти "Грэмми" призналась о пережитом изнасиловании в детстве
commentss НОВОСТИ Все новости

Обладательница пяти "Грэмми" призналась о пережитом изнасиловании в детстве

Глория Эстефан претендует на титул королевы латиноамериканской поп-музыки

1 октября 2021, 22:15
Автор:

Лиля Воробьева

Популярная латиноамериканская исполнительница, номинантка нескольких Грэмми "Глория Эстефан только теперь, в зрелом возрасте, рассказала, как над ней, совсем маленькой школьницей, совершил сексуальное преступление уже взрослый преподаватель музыки. Об этом сообщает Reuters .

Обладательница пяти "Грэмми" призналась о пережитом изнасиловании в детстве

Глория Эстефан (фото из открытых источников)

По ее словам, ее музыкальный педагог был, как член семьи. И использовал свою власть, ведь убедил мать, что у ее дочери есть большой талант и поэтому ей нужно уделить максимум внимания и опыта.

Глории было всего 9 лет, когда этот педофил совершил над ней сексуальное насилие. Еще преследовал школьницу и угрожал, что убьет ее маму, если она узнает правду. Ведь семью некому было защитить, потому что папа тогда еще маленькой исполнительницы был на войне во Вьетнаме.

Но девочка не смогла жить с этим и сказала матери о том, что пережила. Последняя обратилась в полицию. Но латиноамериканские полицейские отговорили матерь будущей звезды выдвигать педагогу обвинения только по той причине, что изнасилованная девочка, когда будет свидетельствовать в судебном заседании, получит еще большую психологическую травму, чем ту, что уже пережила.

Напомним, что издание "Комментарии" информировали о том, что в Колумбии работник детского сада изнасиловал более двадцати детей . Как стало известно, Исмаэль Дарио Лопера, который работал помощником повара в детском центре Pequeños Explorers, подозревается в изнасиловании как минимум 22 детей. Возраст его жертв составлял до четырех лет. Мэр колумбийского города Модельная, в котором расположен детский центр, рассказал о том, что на данный момент Исмаэль Дарио Лопера был задержан и подозревается в насильственных действиях сексуального характера против несовершеннолетнего.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/article/us-people-gloria-estefan/singer-gloria-estefan-reveals-sexual-abuse-at-age-9-idUSKBN2GQ27A
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ