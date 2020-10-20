У голливудского актера диагностировали рак

У звезды фильмов "Призрачный патруль" и "Дело храбрых" Джеффа Бриджеса обнаружили онкологическое заболевание. 70-летний актер написал об этом на своем аккаунте в Twitter.

Джефф Бриджес | Gabriel Olsen

Знаменитость признался, что у него диагностировали лимфому (злокачественную опухоль, которая появляется в клетках лимфатической системы, — прим. авт.). Но актер не собирается сдаваться, он написал, что у него хорошая команда врачей и он начинает борьбу с заболеванием, а своими результатами будет делиться с подписчиками.

Известно, что Джефф Бриджес за свою карьеру снялся в более 200 кинолентах. В 2010 году он получил заветный "Оскар" за роль в драматическом фильме "Сумасшедшее сердце".

Помимо актерства, Бриджес занимается фотографией и музыкой. Его произведения искусства периодически появляются в известных галереях. Еще знаменитость занимается благотворительностью, в 1983 году он создал фонд "Остановите голод".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что у популярного певца Тома Паркера диагностировали опухоль мозга четвертой стадии.

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