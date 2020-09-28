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Обогнал Энистон: 94-летний ведущий побил рекорд в Instagram

Телеведущий попал в Книгу рекордов Гиннеса

28 сентября 2020, 14:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Известный телеведущий и натуралист Дэвид Аттенборо в свои 94 года решил освоить Instagram и просто "взорвал" социальную сеть. Толпа поклонников начала мгновенно подписываться на его страницу и помогла ему попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Такую информацию предоставило издание BBC.

Обогнал Энистон: 94-летний ведущий побил рекорд в Instagram

Дэвид Аттенборо

Известно, что за 4 часа и 44 минуты после регистрации в соцсети, популярный ведущий сумел набрать свой первый миллион подписчиков и тем самым установил новый рекорд. Он обошел голливудскую актрису, звезду ситкома "Друзья" Дженнифер Энистон, которая зарегистрировалась в Instagram в конце прошлого года, и собрала первый миллион фолловеров за 5 часов и 16 минут. От такого ажиотажа социальная сеть на время "сломалось", что подтвердили в самой пресс-службе Instagram.

За жизнью 94-летнего Дэвида Аттенборо, на данный момент, следят 4, 5 млн поклонников, а на его страничке пока всего 5 публикаций.  Дебют натуралиста в социальной сети связан с выходом книги и документального фильма "Жизнь на нашей планете".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская певица Ариана Гранде установила в Instagram новый рекорд.


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