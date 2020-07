Обвинения в плагиате и замена песни: ALYOSHA рассказала о сложностях на «Евровидении»

alyoshasinger / Instagram

Украинская артистка ALYOSHA в 2010 году представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение", которое проходило в Осло (Норвегия). В эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" она рассказала, с какими организационными трудностями ей пришлось столкнуться.

"Наверное, вы помните обвинения в плагиате и замену песни в крайне сжатые сроки. Но это дало мне отличную закалку. Поставив на второй план свою сентиментальную натуру, я стала сильнее, потому что поняла – либо я прогнусь, либо буду отбиваться. И я выбрала второе", - отметила певица.

Знаменитость призналась, что победа в Национальном отборе в прямом смысле стала поворотным моментом: начался адреналиновый период. И только по возвращению с самого конкурса из Осло певице стало немного легче.

Напомним, что ALYOSHA со своей песней "To Be Free" была отобрана для конкурса "Евровидение-2010" в результате Национального голосования. Но после этого, в сети появилась информация, что ее конкурсная песня является плагиатом. Организаторы мероприятия подсчитали, что композиция "To Be Free" не отвечает правилам Европейского вещательного союза и призвали ее заменить. В кратчайшие сроки ALYOSHA и ее команда представили новую песню "Sweet People", с которой выступили на конкурсе и заняли 10-е место.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что певица ALYOSHA рассказала, как стать звездой шоу-бизнеса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!