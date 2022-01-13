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Объявлена "новая королева" Instagram: кто из звезд набрал наибольше подписчиков в социальной сети

Кайли Дженнер опередила певицу Ариану Гранде по числу подписчиков в Instagram

сегодня, 12:30
Автор:

Карина Ожерельева
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Кайли Дженнер стала первой женщиной, набравшей 300 миллионов подписчиков в Instagram. Дженнер стала вторым человеком после футбольной звезды Криштиану Роналду с 388 миллионами, достигшим такого уровня. Об этом сообщает Fox News.

Объявлена "новая королева" Instagram: кто из звезд набрал наибольше подписчиков в социальной сети

Кайли Дженнер и Тревис Скотт - фото из открытых источников

Ариана Гранде занимала первое место как женщина, за которой больше всего следит людей в Instagram. В феврале 2019 года поп-певица набрала 146,5 миллиона подписчиков.

Дженнер отвлеклась от социальных сетей после того, как 5 ноября на шоу Scott's Astroworld Festival в Хьюстоне погибли 10 посетителей на концерте ее мужа Тревиса Скотта.

В канун Нового года Дженнер нашла время для размышлений о прошлом году.

"Поскольку 2022 год приближается, я размышляю об этом году и о благословениях, которые он принес, а также о многих душевных болях. Я никогда не забуду этот год и все значительные изменения, которые он внес в мою жизнь", – написала Кайли Дженнер на своей странице в Instagram.

Звезда ждет второго ребенка от рэпера Тревиса Скотта.

Как сообщали ранее "Комментарии", Крис Дженнер на рождественские праздники подарила всей своей семье электромобили Moke разных цветов. Дочь Дженнера Ким Кардашьян продемонстрировала ряд автомобилей на своей странице в Instagram, сказав, что розовые принадлежат ей и Хлое Кардашьян. Согласно сайту Moke, автомобили стоят примерно 21 000 долларов США. Дженнер, устраивающая ежегодные праздничные мероприятия, в этом году отменила масштабное празднование из-за пандемии. Семья праздновала Сочельник вместе, но не устроила традиционно пышную вечеринку.


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Источник: https://www.foxbusiness.com/lifestyle/kylie-jenner-first-woman-300-million-instagram-followers
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