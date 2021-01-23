Очень похож на отца: у Бориса Грачевского "нашелся" внебрачный сын (Фото)

Журналисты обнаружили, что у известного создателя "Ералаша" Бориса Грачевского был внебрачный сын. Представители СМИ быстро нашли парня по подсказкам светской львицы Лены Кравец.

У Бориса Грачевского есть внебрачный сын. Фото: lenta.ru

Оказалось, что отпрыска советской звезды зовут Максим. Сейчас ему 36 лет. Мужчина занимается ресторанным делом.

Родился Максим в отношениях Бориса с работницей детского лагеря "Орленок" Татьяной Красиковой. В молодые годы Грачевский часто туда наведывался.

Потомок Грачевского рассказал журналистам, что с отцом виделся только один раз в детстве. Однако Максим не злится на своего папу и наоборот благодарит Бориса за хорошую генетику и разум.

Внебрачный сын присутствовал и на похоронах отца. Однако вел себя очень незаметно, чтобы не привлекать излишнее внимание. Мужчина сообщает, что наследства отца ему также не надо.

Журналисты сообщили, сейчас в жизни Максима возникли некоторые трудности — он набрал долгов на 7 миллионов рублей. Однако мужчина отрицает свои материальные проблемы.

Одна из подруг Грачевского Лариса Преториус рассказывала, что пыталась организовать встречу сына с отцом, но последний этого боялся и отказывался.

Напомним, что режиссер Борис Грачевский умер 14 января. Ему был 71 год. Еще 7 января Грачевского подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а за несколько дней до этого его состояние ухудшилось и режиссера перевели в реанимацию. Также было известно, что его ввели в медикаментозную кому.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что давняя подруга создателя "Ералаша" заявила, что знает, кто виноват в его смерти. Лариса Преториус уверена, что в смерти режиссера виновен онлайн-врач, который консультировал Грачевского, пока тот был на лечении дома. Почему у женщины возникли такие подозрения, читайте в нашем материале.

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