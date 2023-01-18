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Очередной скандал на сцене "Мисс Вселенная": россиянка показала непристойный жест (ВИДЕО)

Анну Линникову из России все же допустили к участию в престижном конкурсе красоты

сегодня, 22:55
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Автор:

Лиля Воробьева

Недавно в американском городе Новый Орлеан проходил финал конкурса красоты "Мисс Вселенная". Несмотря на войну, которую развязала и продолжает вести Российская Федерация, делегатка этой страны Анна Линникова участвовала в отборе.

Очередной скандал на сцене "Мисс Вселенная": россиянка показала непристойный жест (ВИДЕО)

Анна Линникова (фото из открытых источников)

В видеосюжете шоу красоты зафиксировано время первого дефиле красавиц. Претендентки на корону красоты выходили на сцену в купальнике и накидке. Представительница России была одета в розовый купальник и имела накидку молочного цвета. В момент позирования на сцене девушка показала средний палец, после чего, улыбаясь, покинула сцену шоу.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что конкурс красоты "Мисс Вселенная" изменил правила участия . Украинская модель Вероника Дидусенко рассказала о важных изменениях в правилах международного конкурса красоты. Как рассказала Дидусенко, сегодня было принято решение о том, что матери, беременные, замужние и разведенные женщины теперь могут участвовать в конкурсе Мисс Вселенная.

Также "Комментарии" писали о том, что Конкурс "Мисс Вселенная" попал в скандал из-за россиянки. Представительница России Анна Линникова примет участие в ежегодном конкурсе красоты "Мисс Вселенная". 11 января российская модель вышла на сцену этого мирового шоу и своим присутствием вызвала множество агрессивных комментариев, которые оставили пользователи социальных сетей. Реагируя на них, россиянка высказалась в своем Telegram-канале, что было иного мнения, в частности о том, что это ежегодное шоу красоты не имеет никакого отношения к политике. Важно, что 22-летняя россиянка является обладательницей титула "Мисс Россия 2022" и была участницей конкурса "Мисс Вселенная 2022".


 



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