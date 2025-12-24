Один миллион долларов от Партии регионов: продюсер рассказала новые подробности о предательнице Повалий

Украинская продюсер Анжела Норбоева поделилась малоизвестными подробностями по биографии предательницы Украины Таисии Повалий. Как выяснилось, жизненный выбор певицы больно отразился и на судьбе ее матери, сообщает OBOZ.UA.

Таисия Повалий (фото из открытых источников)

По словам Норбоевой, Таисия Повалий никогда не отличалась самостоятельной позицией и всегда действовала в соответствии с решениями своего мужа Игоря Лихуты. Продюсер также отметила, что артистка была слишком зациклена на деньгах и в свое время получила значительную сумму за поддержку Партии регионов.

"Она всегда была аморфной, не имела собственного слова или позиции. Она делала то, что говорил мужчина, Игорь Лихута. По натуре — такая, не боец. Потом была история с Партией регионов — я считаю, это был ее первый неправильный шаг. Знаю, что сначала она отказалась идти в парламент, потому что даже деньги говорили, что это дорога". рассказала Анжела.

Норбоеву поразило то, с каким рвением Повалий сейчас угождает террористической России, открыто благодаря ей за так называемое "спасение". Она провела параллель с Ани Лорак, которая, несмотря на жизнь и работу в стране-агрессоре, воздерживается от публичных нападок на Украину.

"Она тоже живет и работает в Москве, но не выходит в камеры с подобными заявлениями. И к ней у меня нет ни гнева, ни такой злобы, как к Таисии, которая лезет в камеры со словами: "Спасибо России, что все мне дала", что мы с россиянами — братья. области. Как ты можешь такое произносить вслух?", — задалась вопросом знаменитость.

Отдельно продюсер обратила внимание на то, что решение Таисии могло иметь трагические последствия для ее матери, которую певица вывезла в РФ. Анжела напомнила, что Нина Даниловна не владела русским языком и всю жизнь оставалась искренней украинкой.

"Я все время думаю и о ее маме — как ей там? Человеку, который всю жизнь прожил в Украине, привыкать к новой жизни. Тем более Нина Даниловна никогда не говорила на русском языке — она украинка-украинка. И всегда таким была. Та, ну сиди ты там — молчи в тряпку", — заявила Норбоева.

