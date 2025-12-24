Один миллион долларов от Партии регионов: продюсер рассказала новые подробности о предательнице Повалий

Рубрики
Лиля Воробьева
Украинская продюсер Анжела Норбоева поделилась малоизвестными подробностями по биографии предательницы Украины Таисии Повалий. Как выяснилось, жизненный выбор певицы больно отразился и на судьбе ее матери, сообщает OBOZ.UA.
Таисия Повалий (фото из открытых источников)
По словам Норбоевой, Таисия Повалий никогда не отличалась самостоятельной позицией и всегда действовала в соответствии с решениями своего мужа Игоря Лихуты. Продюсер также отметила, что артистка была слишком зациклена на деньгах и в свое время получила значительную сумму за поддержку Партии регионов.
Норбоеву поразило то, с каким рвением Повалий сейчас угождает террористической России, открыто благодаря ей за так называемое "спасение". Она провела параллель с Ани Лорак, которая, несмотря на жизнь и работу в стране-агрессоре, воздерживается от публичных нападок на Украину.
Отдельно продюсер обратила внимание на то, что решение Таисии могло иметь трагические последствия для ее матери, которую певица вывезла в РФ. Анжела напомнила, что Нина Даниловна не владела русским языком и всю жизнь оставалась искренней украинкой.
