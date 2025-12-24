logo_ukra

Один мільйон доларів від Партії регіонів: продюсерка розповіла нові подробиці про зрадницю Повалій
commentss НОВИНИ Всі новини

Один мільйон доларів від Партії регіонів: продюсерка розповіла нові подробиці про зрадницю Повалій

Анжела Норбоєва розповіла про трагічний наслідок зради Таїсії Повалій.

24 грудня 2025, 00:25
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Українська продюсерка Анжела Норбоєва поділилася маловідомими подробицями з біографії зрадниці України Таїсії Повалій. Як з’ясувалося, життєвий вибір співачки боляче відбився і на долі її матері, повідомляє OBOZ.UA.

Один мільйон доларів від Партії регіонів: продюсерка розповіла нові подробиці про зрадницю Повалій

Таїсія Повалій (фото з відкритих джерел)

За словами Норбоєвої, Таїсія Повалій ніколи не вирізнялася самостійною позицією і завжди діяла відповідно до рішень свого чоловіка Ігоря Ліхути. Продюсерка також зазначила, що артистка була надто зациклена на грошах і свого часу отримала значну суму за підтримку Партії регіонів.

"Вона завжди була аморфною, не мала власного слова чи позиції. Вона робила те, що казав чоловік, Ігор Ліхута. За натурою — така, не боєць. Потім була історія з Партією регіонів — я вважаю, це був її перший неправильний крок. Знаю, що спочатку вона відмовилася йти в парламент, бо навіть Ігор розумів, що це дорога в нікуди. Але потім їй заплатили великі гроші — мільйон доларів", — розповіла Анжела.

Норбоєву вразило те, з якою запопадливістю Повалій нині догоджає терористичній Росії, відкрито дякуючи їй за так зване "порятунок". Вона провела паралель із Ані Лорак, яка, попри життя і роботу в країні-агресорі, утримується від публічних нападок на Україну.

"Вона теж живе і працює в Москві, але не виходить у камери з подібними заявами. І до неї в мене немає ні гніву, ні такої злості, як до Таїсії, яка лізе в камери зі словами: "Спасибі Росії, що все мені дала", що ми з росіянами — брати. Я просто не розумію, як таке можна говорити. Це ж твій народ, твоя країна. Ти ж із Київської області. Як ти можеш таке вимовляти вголос?", — задалася питанням знаменитість.

Окремо продюсерка звернула увагу на те, що рішення Таїсії могло мати трагічні наслідки для її матері, яку співачка вивезла до РФ. Анжела нагадала, що Ніна Данилівна не володіла російською мовою і все життя залишалася щирою українкою.

"Я весь час думаю і про її маму — як їй там? Людині, яка все життя прожила в Україні, звикати до нового життя. Тим більше Ніна Данилівна ніколи не говорила російською мовою — вона українка-українка. І завжди такою була. Тая, ну сиди ти там — мовчи в ганчірку", — заявила Норбоєва.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що 



