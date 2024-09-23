logo

BTC/USD

63011.32

ETH/USD

2627.81

LTC/USD

66.40

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

46.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Один скелет: российская певица, у которой проблемы с алкоголем, экстремально похудела (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Один скелет: российская певица, у которой проблемы с алкоголем, экстремально похудела (ФОТО)

Российская актриса продолжает лечение от алкогольной зависимости.

23 сентября 2024, 23:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российская певица Максим, ранее отменившая несколько концертов из-за проблем с алкоголем, вызвала беспокойство среди своих поклонников из-за резких изменений во внешности. Пропагандистские СМИ сообщают, что во время медицинского обследования стало очевидно, что певица сильно похудела.

Один скелет: российская певица, у которой проблемы с алкоголем, экстремально похудела (ФОТО)

Певица МакSим (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram Максим опубликовала фотографию, на которой видна ее стройная фигура, что вызвало немало обсуждений. Кроме того, звезда решила сократить количество гастролей, чтобы больше времени посвящать лечению и своей семье, отмечают российские пропагандисты.

Один скелет: российская певица, у которой проблемы с алкоголем, экстремально похудела (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица прекратила лечение от алкоголизма . Российская исполнительница МакSим, которая так и не высказалась по поводу продолжения войны в Украине, которую начала страна-агрессор РФ, только призывая всех к миру, публично призналась, что имеет зависимость от алкоголя и раньше начала лечение.

Отвечая на вопрос PeopleTalk, певица сказала, что пыталась лечиться в клинике, но это не дало нужного результата.

Сейчас, воспользовавшись советами друзей, МакSим ездила на ретрит в республику Кыргызстан и даже проживала на берегу озера Иссык-Куль в юрте, еще увлекалась практиками. Теперь певица хочет кардинально изменить свою жизнь, хочет просто верить и жить, наслаждаясь каждым мгновением.

Также "Комментарии" писали, что российская певица объявила о паузе в творчестве . Российская исполнительница МакSим, не проведшая несколько концертов по причине сильного опьянения, объявила о паузе в карьере и прекращает концерты.

Как информирует пропагандистский телеграмм-канал Mash, певица будет продолжать петь на корпоративах, но, используя фонограмму. Причиной называют последствия от лечения алкогольной зависимости и сложность с выступлением вживую.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости