Российская певица Максим, ранее отменившая несколько концертов из-за проблем с алкоголем, вызвала беспокойство среди своих поклонников из-за резких изменений во внешности. Пропагандистские СМИ сообщают, что во время медицинского обследования стало очевидно, что певица сильно похудела.

Певица МакSим (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram Максим опубликовала фотографию, на которой видна ее стройная фигура, что вызвало немало обсуждений. Кроме того, звезда решила сократить количество гастролей, чтобы больше времени посвящать лечению и своей семье, отмечают российские пропагандисты.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица прекратила лечение от алкоголизма . Российская исполнительница МакSим, которая так и не высказалась по поводу продолжения войны в Украине, которую начала страна-агрессор РФ, только призывая всех к миру, публично призналась, что имеет зависимость от алкоголя и раньше начала лечение.

Отвечая на вопрос PeopleTalk, певица сказала, что пыталась лечиться в клинике, но это не дало нужного результата.

Сейчас, воспользовавшись советами друзей, МакSим ездила на ретрит в республику Кыргызстан и даже проживала на берегу озера Иссык-Куль в юрте, еще увлекалась практиками. Теперь певица хочет кардинально изменить свою жизнь, хочет просто верить и жить, наслаждаясь каждым мгновением.

Также "Комментарии" писали, что российская певица объявила о паузе в творчестве . Российская исполнительница МакSим, не проведшая несколько концертов по причине сильного опьянения, объявила о паузе в карьере и прекращает концерты.

Как информирует пропагандистский телеграмм-канал Mash, певица будет продолжать петь на корпоративах, но, используя фонограмму. Причиной называют последствия от лечения алкогольной зависимости и сложность с выступлением вживую.

