Одна песня, три версии: Вера Брежнева выпустила новый трек

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Светлана Шкурупий
Украинская артистка Вера Брежнева, которая откровенно рассказала о семейной жизни с Константином Меладзе, порадовала поклонников своей новой песней, которая сразу вышла в трех версиях. Об этом знаменитость сообщила на своей странице в Instagram.
Вера Брежнева
Трек Веры Брежневой "Sestra" вышел в формате макси-сингла с тремя версиями звучания, потому что она не смогла определить лучшую из них и предоставила эту возможность своим слушателям. У композиции легкий и ненавязчивый мотив, который помогает расслабиться.
В своей новой песне Вера Брежнева рассказывает историю расставания с любимым человеком, но вместо того, чтобы страдать, она предпочитает танцевать до утра в надежной компании — сестры или хорошей подруги.
Известно, что слова и музыку новой композиции написал ее супруг Константин Меладзе.
Пользователи бурно отреагировали на осеннюю премьеру артистки и отметили, что в песне чувствуется настроение и она очень позитивная.
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Это же так круто, когда у тебя есть #sestra по крови или по духу!!! Об этом моя осенняя премьера! SESTRA в виде макси сингла из трёх версий уже доступна на всех цифровых площадках Музыка/слова: Константин Меладзе @meladzemusic Litsound Remix — @britvin_mix @peterternovoi #yaya
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 19-летняя дочь Веры Брежневой восхитила откровенными кадрами в бюстгальтере.
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