Одна песня, три версии: Вера Брежнева выпустила новый трек

Украинская артистка Вера Брежнева, которая откровенно рассказала о семейной жизни с Константином Меладзе, порадовала поклонников своей новой песней, которая сразу вышла в трех версиях. Об этом знаменитость сообщила на своей странице в Instagram.

Вера Брежнева

Трек Веры Брежневой "Sestra" вышел в формате макси-сингла с тремя версиями звучания, потому что она не смогла определить лучшую из них и предоставила эту возможность своим слушателям. У композиции легкий и ненавязчивый мотив, который помогает расслабиться.

В своей новой песне Вера Брежнева рассказывает историю расставания с любимым человеком, но вместо того, чтобы страдать, она предпочитает танцевать до утра в надежной компании — сестры или хорошей подруги.

Известно, что слова и музыку новой композиции написал ее супруг Константин Меладзе.

Пользователи бурно отреагировали на осеннюю премьеру артистки и отметили, что в песне чувствуется настроение и она очень позитивная.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 19-летняя дочь Веры Брежневой восхитила откровенными кадрами в бюстгальтере.

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