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Одна песня, три версии: Вера Брежнева выпустила новый трек

Брежнева продолжает музыкальные эксперименты

сегодня, 15:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Украинская артистка Вера Брежнева, которая откровенно рассказала о семейной жизни с Константином Меладзе, порадовала поклонников своей новой песней, которая сразу вышла в трех версиях. Об этом знаменитость сообщила на своей странице в Instagram.

Одна песня, три версии: Вера Брежнева выпустила новый трек

Вера Брежнева

Трек Веры Брежневой "Sestra" вышел в формате макси-сингла с тремя версиями звучания, потому что она не смогла определить лучшую из них и предоставила эту возможность своим слушателям.  У композиции легкий и ненавязчивый мотив, который помогает расслабиться. 

В своей новой песне Вера Брежнева рассказывает историю расставания с любимым человеком, но вместо того, чтобы страдать, она предпочитает танцевать до утра в надежной компании — сестры или хорошей подруги.

Известно, что слова и музыку новой композиции написал ее супруг Константин Меладзе. 

Пользователи бурно отреагировали на осеннюю премьеру артистки и отметили, что в песне чувствуется настроение и она очень позитивная.  

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 19-летняя дочь Веры Брежневой восхитила откровенными кадрами в бюстгальтере. 


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