Дочь Веры Брежневой похвасталась роскошным декольте

Старшая дочь украинской артистки Веры Брежневой, 19-летняя Соня Киперман занимается моделингом, поэтому часто публикует в социальной сети Instagram фотографии, демонстрируя свое стройное тело. На этот раз звездная дочь похвасталась роскошным декольте.

Соня Кіперман | @sonyaxkiperman

Соня позирует в черном бюстгальтере и кожаном жакете бежевого цвета, оголив свои плечи и зону декольте. Она сделала несколько пикантных кадров и получила от поклонников много приятных комментариев.

В сети не раз отмечали, что 19-летняя девушка очень похожа на звездную маму и составляет ей достойную конкуренцию в "жарких" фотографиях.

Известно, что старшая дочь Веры Брежневой живет в Америке, она занимается моделингом и увлекается кинематографом. Девушка уже сыграла несколько эпизодичных ролей. А в прошлом году Соня окончила учебу в элитном образовательном учреждении.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что старшая дочь звезды "Крепкого орешка" Брюса Уиллиса снялась обнаженной и заявила , что не позволит другим людям лишать ее права на выражение своей сексуальности.

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