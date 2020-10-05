Дочь Веры Брежневой похвасталась роскошным декольте

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Светлана Шкурупий
Старшая дочь украинской артистки Веры Брежневой, 19-летняя Соня Киперман занимается моделингом, поэтому часто публикует в социальной сети Instagram фотографии, демонстрируя свое стройное тело. На этот раз звездная дочь похвасталась роскошным декольте.
Соня Кіперман | @sonyaxkiperman
Соня позирует в черном бюстгальтере и кожаном жакете бежевого цвета, оголив свои плечи и зону декольте. Она сделала несколько пикантных кадров и получила от поклонников много приятных комментариев.
В сети не раз отмечали, что 19-летняя девушка очень похожа на звездную маму и составляет ей достойную конкуренцию в "жарких" фотографиях.
Известно, что старшая дочь Веры Брежневой живет в Америке, она занимается моделингом и увлекается кинематографом. Девушка уже сыграла несколько эпизодичных ролей. А в прошлом году Соня окончила учебу в элитном образовательном учреждении.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что старшая дочь звезды "Крепкого орешка" Брюса Уиллиса снялась обнаженной и заявила, что не позволит другим людям лишать ее права на выражение своей сексуальности.
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