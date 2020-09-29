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"Ох, ракета": Маша Ефросинина в кружевном платье восхитила соцсети танцем

Украинская ведущая Маша Ефросинина в черном кружевном платье показала, как делает с помощью живота и бедер волну

29 сентября 2020, 15:13
Автор:

Любовь Блажко

Известную украинскую ведущую поклонники обожают за то, что она не стесняется быть настоящей и показывать свои чувства. И сама Ефросинина в одном из своих интервью поделилась, что в какой-то момент ей просто надоело быть "отличницей", и она решила выключить этот режим. А последний ее пост в Instagram произвел настоящий фурор, передает издание lux.

"Ох, ракета": Маша Ефросинина в кружевном платье восхитила соцсети танцем

Маша Ефросинина. Фото: lux

Ефросинина не боится показать себя без макияжа, в домашнем наряде или уставшую. Но бывает и наоборот: она может удивить своим ярким и уверенным образом. 

На фотографии знаменитость позирует в черном кружевном платье, которое просто идеально подчеркивает ее талию. Также Маша опубликовала еще и видео, на котором продемонстрировала свое умение красиво двигаться. Ее движения действительно были очень пластичными и эффектными. 

В комментариях фанаты не стали скрывать своего восхищения ведущей, и написали множество приятных комплиментов. 

"Ох, ракета ты, Марийка", "Что за красота?", "Какая же вы красавица. Этот наряд очень выгодно подчеркивает вашу фигуру!", — прокомментировали подписчики. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в деловом костюме: Маша Ефросинина появилась на официальном мероприятии с президентом. На ней был нежно-розовый костюм от бренда Katimō с прямыми брюками и удлиненным пиджаком. Свой образ Евфросинина подчеркнула лодочками бежевого цвета, помадой в тон костюму и собранными в высокий пучок волосами. 


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