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В деловом костюме: Маша Ефросинина появилась на официальном мероприятии с президентом

На ней был костюм от украинского бренда

сегодня, 16:43
Автор:

Любовь Блажко

Яркая представительница украинского шоу-бизнеса Мария Ефросинина недавно посетила мероприятие, которое было посвящено вопросам противодействия домашнему насилию. На нем также присутствовали Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой, и другие представители общественных организаций. 

В деловом костюме: Маша Ефросинина появилась на официальном мероприятии с президентом

Маша Ефросинина. Фото: glavcom

На своей странице в Instagram ведущая показала наряд, который выбрала для такого важного ивента. На ней был нежно-розовый костюм от бренда Katimō с прямыми брюками и удлиненным пиджаком. Свой образ Евфросинина подчеркнула лодочками бежевого цвета, помадой в тон костюму и собранными в высокий пучок волосами. 

Также в своем посте Маша поделилась, что на этом мероприятии Президент подписал Указ "Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству".

"Сегодня День Мира! И очень символично, что именно сегодня произошло чуть ли не самое важное событие в борьбе с домашним и гендерно-обусловленным насилием. Президент @zelenskiy_official подписал Указ "Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству", без которого страна не могла сдвинуться с мёртвой точки, где до сих пор больше вопросов, чем ответов! Подробно об Указе вы можете прочитать на официальных ресурсах офиса президента!", - написала знаменитость. 

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