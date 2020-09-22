В деловом костюме: Маша Ефросинина появилась на официальном мероприятии с президентом

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Любовь Блажко
Яркая представительница украинского шоу-бизнеса Мария Ефросинина недавно посетила мероприятие, которое было посвящено вопросам противодействия домашнему насилию. На нем также присутствовали Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой, и другие представители общественных организаций.
Маша Ефросинина. Фото: glavcom
На своей странице в Instagram ведущая показала наряд, который выбрала для такого важного ивента. На ней был нежно-розовый костюм от бренда Katimō с прямыми брюками и удлиненным пиджаком. Свой образ Евфросинина подчеркнула лодочками бежевого цвета, помадой в тон костюму и собранными в высокий пучок волосами.
Также в своем посте Маша поделилась, что на этом мероприятии Президент подписал Указ "Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству".
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