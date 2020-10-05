Охотно согласился: победитель «Евровидения 2019» выходит замуж

Нидерландский исполнитель Дункан Лоуренс, которого вся Европа запомнила благодаря хиту "Arcade", принял предложение руки и сердца от своего бойфренда. Об этом пишет издание lux.

Дункан Лоуренс со своим парнем. Фото: lux.fm

Известно, что 26-летний певец создаст новую ячейку общества со своим любимым парнем, которого зовут Джордан Гарфилд. Пара начала отношения в начале этого года.

Об этой радостной новости артист решил сообщить поклонникам в своем Instagram. Он опубликовал соответствующую фотографию, которою подписал словами "Я тебя люблю, Джордан Гарфилд".

Стоит отметить, что его избранник тоже поделился этой новостью, написав, что Лоуренс ответил своим согласием. Также он добавил, что самый счастливый жених на свете, потому что женится на своем лучшем друге.





"Я женюсь на самом добром, умном, самом гениальном, талантливом и красивом мужчине. И также я женюсь на лучше друге", — написал Джордан на своей странице.

Дункан Лоуренс совершил каминг-аут на одной из пресс-конференций в рамках Евровидения 2020. Тогда то и стало известно, что он бисексуален.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, невеста Остапчука объяснила, почему они спешат со свадьбой.







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