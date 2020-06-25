Оксана Марченко: В моем Instagram чертям места нет

Телеведущая Оксана Марченко рассказала, где сейчас общается со своими поклонниками и почему отправляет своих хейтеров в бан. Чаще всего в качестве площадки для общения супруга председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктора Медведчука использует Instagram, а также собственный YouTube-канал. Об этом она рассказала в интервью изданию "Страна.ua".

"У меня есть прекрасный профиль в Instagram. Считаю, что это очень честная штука. Там я отвечаю на вопросы своих подписчиков, поднимаю темы, которые им интересны" - говорит Марченко.

А вот с хейтерами звезда поступает жестко.

" Все тролли у меня сидят тихонько либо идут в бан. В моем Instagram похабной вседозволенности нет: там порядочность правит бал, поэтому чертям там места нет", - предупредила телеведущая.

Также с ее творчеством поклонники могут познакомиться на YouTube-канале, где Оксана Марченко публикует свои старые и новые работы. А вот о планах на будущее говорит так:

"Что до будущего, то никто не знает, что Господь готовит для каждого из нас. Но после аплодисментов жизнь только начинается".

При этом супруга Виктора Медведчука просит не называть ее "бывшей", поскольку сама себя такой не считает.

"Я не привыкла говорить о себе в прошедшем времени. Я не могу быть бывшей. Могу быть только будущей. Все впереди", – сказала Оксана Марченко.

Напомним, с 2007 года Оксана Марченко была автором и ведущей "Шоу Оксаны Марченко", суть которого ‒ оказание реальной помощи героиням, попавшим в безвыходное положение и утратившим надежду на решение важных жизненных проблем.

В 2009‒2014 годах Оксана Марченко была ведущей шоу "Україна має талант". С 2010 по 2016 год ‒ неизменной ведущей "Х-Фактора". В 2017 году была ведущей программы "Время строить" на телеканале "Интер", а в 2018-м стала участницей шоу "Танцы со звездами".

К слову, ранее "Комментарии" рассказывали, почему на самом деле Оксана Марченко покинула телепроект "Танцы со звездами".

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