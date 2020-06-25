kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.06.2020

BTC/USD

9224.77

ETH/USD

232.06

LTC/USD

42.10

НБУ 26.06.2020

USD/UAH

26.81

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Оксана Марченко: В моем Instagram чертям места нет
commentss НОВОСТИ Все новости

Оксана Марченко: В моем Instagram чертям места нет

Супруга председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктора Медведчука мгновенно разбирается с хейтерами в соцсетях, отправляя их в бан

25 июня 2020, 14:05
Автор:

Комментарии
Оксана Марченко: В моем Instagram чертям места нет

Телеведущая Оксана Марченко рассказала, где сейчас общается со своими поклонниками и почему отправляет своих хейтеров в бан. Чаще всего в качестве площадки для общения супруга председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктора Медведчука использует Instagram, а также собственный YouTube-канал. Об этом она рассказала в интервью изданию "Страна.ua". 

"У меня есть прекрасный профиль в Instagram. Считаю, что это очень честная штука. Там я отвечаю на вопросы своих подписчиков, поднимаю темы, которые им интересны" - говорит Марченко.

А вот с хейтерами звезда поступает жестко. 

Все тролли у меня сидят тихонько либо идут в бан. В моем Instagram похабной вседозволенности нет: там порядочность правит бал, поэтому чертям там места нет", - предупредила телеведущая.

Также с ее творчеством поклонники могут познакомиться на YouTube-канале, где Оксана Марченко публикует свои старые и новые работы. А вот о планах на будущее говорит так: 

"Что до будущего, то никто не знает, что Господь готовит для каждого из нас. Но после аплодисментов жизнь только начинается".

При этом супруга Виктора Медведчука просит не называть ее "бывшей", поскольку сама себя такой не считает. 

"Я не привыкла говорить о себе в прошедшем времени. Я не могу быть бывшей. Могу быть только будущей. Все впереди", – сказала Оксана Марченко. 

Напомним, с 2007 года Оксана Марченко была автором и ведущей "Шоу Оксаны Марченко", суть которого ‒ оказание реальной помощи героиням, попавшим в безвыходное положение и утратившим надежду на решение важных жизненных проблем. 

В 2009‒2014 годах Оксана Марченко была ведущей шоу "Україна має талант". С 2010 по 2016 год ‒ неизменной ведущей "Х-Фактора". В 2017 году была ведущей программы "Время строить" на телеканале "Интер", а в 2018-м стала участницей шоу "Танцы со звездами".

К слову, ранее "Комментарии" рассказывали, почему на самом деле Оксана Марченко покинула телепроект "Танцы со звездами". 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://strana.ua/articles/interview/274730-oksana-marchenko-v-intervju-strane-obvinila-kanal-kolomojskoho-v-diskreditatsii-ee-semi.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!