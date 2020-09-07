Сергей Бабкин сдал тест COVID-19, и он оказался негативным. Эта новость не могла не порадовать близких и фанатов. К тому же сегодня в звездной семье двойной праздник. Именно 7 сентября отмечает свой 10-й день рождения их дочь Веселина. О своем выздоровлении украинский артист написал на странице в Instagram.

Певец сообщил, что сегодня один из самых счастливых дней, ведь он выходит из затмения, и снова открывается Солнцу. Бабкин поблагодарил их семейного врача-педиатра, который был с ними на протяжении всей болезни. Также известно, что Снежана Бабкина поборола вирус несколькими днями ранее. Теперь семья снова в сборе, может вместе отмечать день рождения дочери.

"Поистине счастливый день": Сергей Бабкин поборол коронавирус. Фото: 24tv.

Свой пост Сергей закончил словами о том, что нужно продолжать придерживаться всех мер безопасности, чтобы избежать этой болезни, потому что опасность еще не миновала.

"Статистика растет, вирус очень коварный, подлый и хитрый. Испытал на себе. Прошу вас – будьте внимательны к себе и к окружающим!!!"





Семья Бабкиных заявила о положительном тесте на COVID-19 еще 27 августа. Тогда артист написал поклонником, что они со Снежаной находятся на самоизоляции, чтобы обезопасить себя и близких.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что тест оказался положительным: Сергей и Снежана Бабкины заболели коронавирусом.











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