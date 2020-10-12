Олег Винник, подхвативший коронавирус, рассказал о своем самочувствиии

Олег Винник победил Covid-19. Певец подхватил коронавирус в конце сентября. Но лечение дало результаты довольно быстро. Накануне в своем Instagram артист сообщил поклонникам, что он абсолютно здоров и даже готов вернуться к полноценной работе.

Олег Винник победил коронавирус

Коронавирус серьезно подкосил здоровье Олега Винника. Врачи в конце прошлого месяца диагностировали у артиста двустороннюю пневмонию. Из-за этого ему даже пришлось покинуть шоу "Танцы со звездами". Но лечение дало свои результаты. Чтобы продемонстрировать это, Винник записал видеообращение для своих поклонников. Он утверждает, что чувствует себя хорошо, а его повторный тест на коронавирус оказался отрицательным.

"Мои дорогие, у меня есть для вас чудесная новость! Я еще раз сдал тест на Covid-19. Я абсолютно здоров и уже не дождусь встречи с вами", — обратился Винник к свои подписчикам .

Таким образом Олег Винник сможет вернуться к полноценной творческой деятельности, чем артист и собирается заняться незамедлительно. Он пообещал поклонникам, что все запланированные ранее концерты в украинских городах обязательно состоятся.

"Поэтому — до встречи! Всем вам желаю здоровья", — добавил артист в подписи к видео.

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