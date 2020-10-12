Олег Винник, подхвативший коронавирус, рассказал о своем самочувствиии

Язык
BTC/USD
11390.20
ETH/USD
374.71
LTC/USD
50.28
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
33.45
RUB/UAH
0.37
Виолетта Комаровская
Олег Винник победил Covid-19. Певец подхватил коронавирус в конце сентября. Но лечение дало результаты довольно быстро. Накануне в своем Instagram артист сообщил поклонникам, что он абсолютно здоров и даже готов вернуться к полноценной работе.
Олег Винник победил коронавирус
Коронавирус серьезно подкосил здоровье Олега Винника. Врачи в конце прошлого месяца диагностировали у артиста двустороннюю пневмонию. Из-за этого ему даже пришлось покинуть шоу "Танцы со звездами". Но лечение дало свои результаты. Чтобы продемонстрировать это, Винник записал видеообращение для своих поклонников. Он утверждает, что чувствует себя хорошо, а его повторный тест на коронавирус оказался отрицательным.
Таким образом Олег Винник сможет вернуться к полноценной творческой деятельности, чем артист и собирается заняться незамедлительно. Он пообещал поклонникам, что все запланированные ранее концерты в украинских городах обязательно состоятся.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как себя чувствует пятый президент Украины Петр Порошенко, который сейчас также борется с коронавирусом.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости