Ольга Полякова рассказала, как часто делает инъекции красоты



















Известная украинская певица Оля Полякова рассказала о том, как она ухаживает за собой. Об этом известно из передачи "Взрослые девочки" на YouTube.



Украинская певица Оля Полякова, фото Facebook

Во время передачи в разговоре с Марией Ефросининой блондинка Полякова сообщила, что незадолго до съемок обязательно делает процедуры красоты.

Оля Полякова поделилась, что колет себе инъекцию ботокса с 23 лет, потому что у нее есть морщинка между бровями. Инъекции звезда делает каждые 8 месяцев. А вот к мезотерапии она не прибегает, ведь "последствия" сходят с лица по две недели. Уколы гиалуроновой кислоты она тоже не делает, потому что у нее и так крупные черты лица.

Полякова рассказала, что перед съемками программы собиралась три часа. Сначала ей косметолог делала массаж, потом маску, которая стоит 150 долларов. Звезда сообщила, что два года назад стала постоянно посещать косметолога. А вот в губы и скулы уколы не делала, признается певица.

Также Ольга рассказала, что употребляет вредную пищу и не сидит на диетах. Сейчас ее вес – 67 килограммов. Звезда называет эту цифру идеальной.

Как сообщал портал "Комментарии", у известного телеведущего подтвердили коронавирус. Мужчина находится на самоизоляции в Италии.



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