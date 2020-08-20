Оля Полякова призналась, делает ли уколы красоты

Популярная украинская артистка Оля Полякова призналась, какие манипуляции проводит с лицом, чтобы кожа оставалась молодой и здоровой. Об этом знаменитость рассказала телеканалу "Украина" за кулисами развлекательного шоу "З Днем народження, Україно!", которое зрители смогут увидеть 24 августа в День Независимости, передает ТСН.

Певица уверяет, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов, но периодически обращается к специалистам бьюти-сферы, чтобы сделать уколы ботокса, который блокирует мышцы, тем самым предотвращая появление морщин. Это единственная манипуляция, которую Полякова делает со своим лицом.

Оля Полякова

Помимо этого, артистка придерживается правильного питания и регулярно занимается физической активностью, чтобы поддерживать свое тело в идеальной форме.

Напомним, что популярная певица Оля Полякова похвасталась стройной и подтянутой фигурой в откровенном купальнике с принтом американского флага.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что 14-летняя дочка Оли Поляковой Мария пожаловалась на проблемы со здоровьем.

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