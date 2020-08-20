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Оля Полякова призналась, делает ли уколы красоты

Оля Полякова обращается к специалистам бьюти-сферы

сегодня, 15:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярная украинская артистка Оля Полякова призналась, какие манипуляции проводит с лицом, чтобы кожа оставалась молодой и здоровой. Об этом знаменитость рассказала телеканалу "Украина" за кулисами развлекательного шоу "З Днем народження, Україно!", которое зрители смогут увидеть 24 августа в День Независимости, передает ТСН.

Певица уверяет, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов, но периодически обращается к специалистам бьюти-сферы, чтобы сделать уколы ботокса, который блокирует мышцы, тем самым предотвращая появление морщин. Это единственная манипуляция, которую Полякова делает со своим лицом.

Оля Полякова призналась, делает ли уколы красоты

Оля Полякова

Помимо этого, артистка придерживается правильного питания и регулярно занимается физической активностью, чтобы поддерживать свое тело в идеальной форме.

Напомним, что популярная певица Оля Полякова похвасталась стройной и подтянутой фигурой в откровенном купальнике с принтом американского флага.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что 14-летняя дочка Оли Поляковой Мария пожаловалась на проблемы со здоровьем.


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