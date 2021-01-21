Оля Полякова прокомментировала языковой закон: что звезда о нем думает

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Кириєнко Анна
Недавно известная украинская артистка Оля Полякова рассказала, что думает о языковой законе, вступившем в силу 16 января. Свое мнение звезда опубликовала в Instagram-stories.
Оля Полякова о языковом законе. Фото: 24 канал
На этот раз Оля Полякова разговаривала на чистом украинском языке, несмотря на то, что обычно использует русский. Женщина выразила поддержку новому закону, который обязывает всех поставщиков услуг в Украине общаться с клиентами исключительно на государственном языке, если не поступила отдельная просьба потребителя говорить на другом языке.
Певица также сказала, что не понимает людей, которые выступают против недавно принятого закона.
Стоит отметить, что Оля Полякова не первый раз становится на защиту украинского языка. Ранее она критиковала народных депутатов за то, что они говорят на русском.
Напомним, что Оля Полякова рассказала, на чем экономит во время карантина и какие вещи звезда считает ненужными. Об откровенных признаниях отечественной звезды читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" рекомендует прочитать о пользе и вреде нового языкового закона, который сейчас обсуждают тысячи украинцев.
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