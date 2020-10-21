"Он был прекрасным человеком": умер вокалист популярной рок-группы

Умер вокалист и гитарист известной британской группы The Outfield Том Льюис. Об этом написали коллеги исполнителя на его официальной странице в Instagram, передает издание segodnya.

Том Льюис. Фото: deadline

В сообщении заявляется, что смерть артиста "была внезапной", поэтому ее причины только предстоит выяснить.

"С большой печалью и скорбью сообщаем, что Тони Льюис неожиданно скончался. Он был прекрасным человеком, подарившим стольким людям свою любовь, вдохновение и музыку. Он очень любил своих поклонников и наслаждался каждой возможностью встретиться со всеми вами. Пожалуйста, уважайте право его семьи на приватность в это нелегкое время", — написали родные музыканта.

Известно, что Том Льис был одним из создателей группы The Outfield, творческая деятельность которой началась в 1984 году. Уже в середине 80-х годов ребята активно работали над записью авторских композиций, а в 1985 вышел первый альбом группы. Дебютную пластинку сразу же оценили фанаты: она заняла 9 место в списке 200 самых продаваемых альбомов по версии журнала Billboard, а также 3 раза становилась платиновой в США.

Песню Your Love, которая заняла 6 место в чарте Billboard Hot 100, можно с уверенностью назвать визиткой карточкой музыкального коллектива.

Ранее сообщалось, что умерла известная актриса.



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