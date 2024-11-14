Он был суперменом, но из-за падения стал прикован к креслу колесному

Кристофер Рив вошел в мировую историю кино благодаря роли супермена в фильме 1978 года, принесшей ему статус культового актера. Однако судьба актера сложилась драматично: в 1995 году несчастный случай во время соревнований по конному спорту навсегда изменил его жизнь. Эта трагедия превратила героя с экрана в реального символа мужества и настойчивости.

Кристофер Рив. Фото из открытых источников

При участии в соревнованиях по конному спорту Кристофер Рив случайно упал с лошади, получив серьезную травму позвоночника, которая парализовала его ниже шеи. Однако, даже будучи прикованым к инвалидной коляске, Рив не сдался. Он продолжил активное участие в кино, получив награду Гильдии киноактеров за роль в фильме "Окно во двор", где сыграл парализованного архитектора Джейсона Кэмпа. Кроме этого, Рив дебютировал как режиссер с фильмом "Нарушение сумерек".

После травмы Рив и его жена Дана основали благотворительный фонд Christopher & Dana Reeve Foundation, помогающий людям с травмами позвоночника. Фонд активно занимается исследованиями в области восстановления позвоночника, обеспечивая поддержку и лечение тем, кто столкнулся с подобными травмами. Сегодня дети Рива продолжают работу родителей, поддерживая миссию фонда и пытаясь улучшить качество жизни людей с подобными травмами.

Жизнь Рива была настолько интересна, что снять документальный фильм о нем было только вопросом времени. Спустя 20 лет после смерти актера на экраны вышел документальный фильм "Супермен: История Кристофера Рива", позволяющий взглянуть на жизнь актера с другой стороны. Режиссеры Иен Бонхот и Питер Эттедги раскрывают не только актерскую карьеру Рива, но и его стойкость перед лицом трудных жизненных вызовов. Лента получила положительную реакцию после показа на кинофестивале Санденс. А на Rotten Tomatoes фильм имеет 98% одобрительных отзывов.

"Герой — это обычный человек, находящий в себе силы выжить, несмотря на огромные препятствия", — говорится в фильме.

Хотя Кристофер Рив ушел из жизни в 2004 году из-за сердечной недостаточности, его вклад в культуру и благотворительность живет и сегодня. Дана Рив, его верная жена, поддерживавшая актера в самые сложные времена, также умерла через два года после его смерти от рака легких. После них остался их сын Уилл, который теперь работает журналистом ABC News и продолжает дело своих родителей.

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