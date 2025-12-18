Он смотрел в глаза Хусейну и бен Ладену – умер легендарный журналист, которого боялись диктаторы (R.I.P.)

В возрасте 91 года умер Питер Арнетт – один из известнейших военных журналистов ХХ века, корреспондент CNN и Associated Press, лауреат Пулитцеровской премии. О смерти репортера сообщает BBC со ссылкой на его семью.

Умер Питер Арнетт – легенда CNN и AP, который брал интервью у Саддама Хусейна и Усамы бен Ладена

Арнетт десятилетиями работал в самых опасных точках планеты – от Вьетнама до Ирака. Именно он стал одним из немногих западных журналистов, которые оставались в Багдаде во время первой войны в Персидском заливе, выходя в прямой эфир под звуки ракет и сирен воздушной тревоги.

Во время работы в Ираке Арнетт взял резонансное интервью у Саддама Хусейна , не скрывая жестких и неудобных вопросов. Впоследствии он признавался, что бомбардировки вокруг были страшнее самого разговора с диктатором.

Еще одним историческим моментом его карьеры стало интервью с Усамой бен Ладеном в 1997 году – за несколько лет до терактов 11 сентября. Арнетт стал первым западным журналистом, которому удалось поговорить с будущим организатором самой кровавой атаки в истории США.

Карьера журналиста началась во Вьетнаме, где он работал корреспондентом AP с 1962 года до окончания войны. Он не раз находился рядом с солдатами под обстрелами и становился свидетелем гибели людей прямо перед собой. Один из таких моментов Арнетт позже вспоминал как самый страшный в жизни – пуля убила офицера в нескольких сантиметрах от его лица.

После AP он присоединился к CNN, а затем работал и на NBC. Его увольняли за принципиальную позицию и нежелание смягчать реальность войны. Сам Арнетт настаивал: его обязанность говорить правду, даже если она неудобна.

Питер Арнетт родился в Новой Зеландии, получил гражданство США и последние годы жил в Калифорнии. Причиной смерти стал рак простаты – журналист находился на хосписном лечении и умер в семье.

Коллеги называют Арнетта бесстрашным репортером и человеком, чьи тексты и кадры навсегда останутся в истории мировой журналистики.

