Він дивився в очі Хусейну і бен Ладену – помер легендарний журналіст, якого боялися диктатори (R.I.P.)

У віці 91 року помер Пітер Арнетт – один із найвідоміших воєнних журналістів ХХ століття, кореспондент CNN і Associated Press, лауреат Пулітцерівської премії. Про смерть репортера повідомляє ВВС з посиланням на його родину.

Помер Пітер Арнетт – легенда CNN і AP, який брав інтервʼю у Саддама Хусейна та Усами бен Ладена

Арнетт десятиліттями працював у найнебезпечніших точках планети – від Вʼєтнаму до Іраку. Саме він став одним із небагатьох західних журналістів, які залишалися в Багдаді під час першої війни в Перській затоці, виходячи в прямий ефір під звуки ракет і сирен повітряної тривоги.

Під час роботи в Іраку Арнетт узяв резонансне інтервʼю у Саддама Хусейна, не приховуючи жорстких і незручних запитань. Згодом він зізнавався, що бомбардування навколо були страшнішими за саму розмову з диктатором.

Ще одним історичним моментом його карʼєри стало інтервʼю з Усамою бен Ладеном у 1997 році – за кілька років до терактів 11 вересня. Арнетт став першим західним журналістом, якому вдалося поговорити з майбутнім організатором найкривавішої атаки в історії США.

Карʼєра журналіста почалася у Вʼєтнамі, де він працював кореспондентом AP з 1962 року до завершення війни. Він неодноразово перебував поруч із солдатами під обстрілами та ставав свідком загибелі людей просто перед собою. Один із таких моментів Арнетт пізніше згадував як найстрашніший у житті – куля вбила офіцера за кілька сантиметрів від його обличчя.

Після AP він приєднався до CNN, а згодом працював і на NBC. Його звільняли за принципову позицію та небажання помʼякшувати реальність війни. Сам Арнетт наполягав: його обовʼязок – говорити правду, навіть якщо вона незручна.

Пітер Арнетт народився у Новій Зеландії, згодом отримав громадянство США і останні роки жив у Каліфорнії. Причиною смерті став рак простати – журналіст перебував на хоспісному лікуванні та помер у колі родини.

Колеги називають Арнетта безстрашним репортером і людиною, чиї тексти й кадри назавжди залишаться в історії світової журналістики.

