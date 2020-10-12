«Он украл мое сердце»: в семье Дженнифер Энистон пополнение

Дженнифер Энистон / Axelle/ Bauer-Griffin

Голливудская красотка, звезда популярного ситкома "Друзья" Дженнифер Энистон, недавно заявившая, что устала от профессии актрисы, познакомила поклонников с "новым членом своей семьи", которого зовут Лорд Честерфилд.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала видео, в котором показала своего нового четвероногого друга, сладко спящего на диване. Актриса отметила, что ее щенок по кличке Лорд Честерфилд так устал, что уснул с косточкой во рту. Энистон призналась, что этот малыш сразу украл ее сердце.

Также актриса поблагодарила компанию Wagmor, которая занимается брошенными домашними животными и ищет для них новый дом, за их невероятную работу. По всей видимости, именно эта организация и помогла Энистон обзавестись еще одним любимцем.

К слову, пост звезды собрал более 9 миллионов просмотров, а в комментариях поклонники отметили, что щенок очень милый и поприветствовали его в новой семье.





Напомним, что звезда "Друзей" очень любит собак и у нее дома уже живет один песик по кличке Клайд.



Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Дженнифер Лопес подарила своему 12-летнему сыну домашнего питомца.

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