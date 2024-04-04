Онкобольная известная российская актриса впала в кому

Российская актриса, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк находится в коме. Об этом сообщает российские СМИ.

Анастасия Заворотнюк (фото из открытых источников)

Как они утверждают, состояние онкобольной актрисы начало ухудшаться. После многих операций и курсов химиотерапии врачам пришлось погрузить ее в медикаментозный сон.

Также сейчас Анастасия Заворотнюк не видна в социальных сетях. При этом недавно ей исполнилось 53 года, но ее никто не поздравлял, даже самые близкие люди.

Дочь больной звезды – Анна Заворотнюк – в последнее время также ничего не сообщает о состоянии здоровья своей матери. Поэтому официальной информации о состоянии здоровья актрисы нет.

Как известно, Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с онкологией. По болезни она ведет уединенный образ жизни, потому что стесняется показываться на люди.

Из-за того, что болезнь звезды прогрессирует, сообщали, что онкобольной актрисе осталось жить недолго. Врач сообщил ей нелестный прогноз и сказал, что лечение больной не помогло, поэтому осталось ей совсем немного.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что енька Заворотнюк разозлилась на вопрос о состоянии здоровья онкобольной матери. Дочь тяжело больной российской звезды Анастасии Заворотнюк Анна очень разочарована вопросами и репликами, которые посылают ей подписчики в социальных сетях. Ведь все они имеют отношение к недугу, от которого страдает ее мама. Российская модель уже традиционно отвечает на вопросы на своей странице в социальных сетях.

Кто-то из пользователей откровенно заинтересовался присущий ли девушке страх, что лично с ней может повториться такая же ситуация, как с российской актрисой? Анна ответила вопросом на вопрос, откровенно спросив есть ли страх у автора вопроса, что и с ним может произойти такая же болезненная ситуация? Что это за вопрос, шокирована меньше Заворотнюка.

