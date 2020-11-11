«Опоздал всего на 10 лет»: звезда «Гарри Поттера» завел Instagram и показал дочь

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Светлана Шкурупий
Известный актер Руперт Гринт, получивший всемирную популярность благодаря роли Рона Уизли в фильмах "Гарри Поттер", решил наконец-то стать пользователем социальной сети Instagram. Знаменитость уже сделал первую публикацию.
Руперт Гринт | Фото: Globallookpress.com
Создав аккаунт, 32-летний актер опубликовал свое первое фото, на котором он сидит вместе со своей 6-месячной дочерью. Он пошутил над собой, написав, что с регистрацией в популярной соцсети опоздал всего лишь на 10 лет, но он здесь, чтобы представить фанатам свою малышку, которую зовут Джи.
За сутки на страничку звезды "Гарри Поттера" подписалось более 2 миллионов человек, которые тепло поприветствовали актера. Не удержался от комментария и его коллега по фильму Том Фелтон, который написал, что Руперт присоединился к Instagram как раз вовремя.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Руперт Гринт и его возлюбленная Джорджия Грум впервые стали родителями в мае 2020 года. Актер старался все время скрывать свою личную жизнь от общественности, но судя по всему, теперь готов делиться с фанатами некоторыми моментами своей жизни.
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