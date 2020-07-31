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Оскароносная Кейт Уинслет озвучит лошадь

Актриса станет голосом главного героя из мультфильма о мустанге "Черный красавчик"

сегодня, 04:12
Автор:

Екатерина Белоброва
Оскароносная Кейт Уинслет озвучит лошадь

Компания Disney намерена представить в конце этого года фильм по мотивам романа Анны Сьюэлл "Черный красавчик" о черном жеребце с американского Запада.

Когда коня забирают из семьи, его история переплетается с историей девочки-подростка, потерявшей родителей. Так конь и девочка становятся друзьями.

В главных ролях – Маккензи Фой, которая сыграет девочку-подростка, и Кейт Уинслет, которая станет голосом мустанга Черный красавчик и озвучит мысли коня, от лица которого, по идее автора романа, ведется повествование, пишет The Hollywood Reporter.

Эшли Авис написала сценарий и стала режиссером картины, съемки которого прошли в прошлом году в Южной Африке.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что актриса, ставшая знаменитой благодаря "Дневникам вампира", Нина Добрев сыграет главную роль в исторической драме.

Сама она прокомментировала новую роль очень воодушевленно: "Эта роль в „Женщине 99“ стала для меня мечтой. Очень важно рассказывать истории, написанные женщинами, о женщинах, для женщин. К сожалению, история продолжает повторяться. Роман исследует темы социального неравенства и несправедливости, которые актуальны и через столетие после времени, описанного в романе", - сказала актриса.


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