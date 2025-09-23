"Оскорбился и страну подвел": любимого певца Кремля назвали предателем РФ

Российский актер Станислав Садальский раскритиковал певца Shaman, открыто поддерживающего войну против Украины, назвав его предателем.

Певец Шаман (фото из открытых источников)

По сообщениям российских медиа, причиной недовольства стало то, что артист отказался от участия в голосовании на конкурсе "Интервидение". Садальский считает, что таким поведением певец обесчестил Россию перед миром, тогда как победителем, по его мнению, должен стать представитель Вьетнама Дик Фук.

"Голос исполнителя сильный, выжал все как лимон. Мелодия современная, динамичная. И оформление было на высоте. 100% победитель", — заявил Садальский.

Он также предположил, что результаты голосования могли быть несправедливыми. По словам актера, российский композитор по жюри говорил, что поддержал Вьетнам, однако в официальных итогах ему приписали голос за Беларусь. Подобные замечания, по словам Садальского, высказывали и другие жюри.

Shaman, которого называют любимцем Путина, объяснил свой отказ от голосования так:

"Я представляю Россию, а Россия уже победила".

Это заявление вызвало шквал критики не только среди артистов, но и в России.

"Шаман плохо выглядел, кринж и песня с поступком зашквар. Вы представляете, выходит такой боец на ринг и говорит: "Я уже всех победил". А вы не считаете, что Шаман опозорился и страну подвел? Обидно, когда нас иностранцы не пускают участвовать в соревнованиях, а не сами? – сказал Садальский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бывшая пассия Путина публично поцеловалась со своим новым фаворитом. В сети появились слухи о возможных отношениях между Екатериной Мизулиной, которую называют вероятной новой избранницей российского диктатора Владимира Путина, и пропагандистским певцом Шаманом. Поговаривают, что именно из-за нее Путин разорвал отношения с Алиной Кабаевой.

Мизулина и Шаман постоянно проводят время вместе, и их не раз замечали в общественных местах. В частности, они были подмечены во время совместных покупок в супермаркете. По сообщениям российских СМИ, во время встречи со школьниками в России пара поцеловалась на глазах у собравшихся, когда толпа стала выкрикивать "Горько!".