logo_ukra

BTC/USD

112484

ETH/USD

4194.98

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона "Зганьбився і країну підвів": улюбленого співака Кремля назвали зрадником РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

"Зганьбився і країну підвів": улюбленого співака Кремля назвали зрадником РФ

Шамана розкритикували багато росіян.

23 вересня 2025, 00:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Російський актор Станіслав Садальський розкритикував співака Shaman, який відкрито підтримує війну проти України, назвавши його зрадником.

"Зганьбився і країну підвів": улюбленого співака Кремля назвали зрадником РФ

Співак Шаман (фото з відкритих джерел)

За повідомленнями російських медіа, причиною невдоволення стало те, що артист відмовився від участі в голосуванні на конкурсі "Інтербачення". Садальський вважає, що такою поведінкою співак зганьбив Росію перед світом, тоді як переможцем, на його думку, мав стати представник В’єтнаму Дик Фук.

"Голос виконавця сильний, вичавив усе як лимон. Мелодія сучасна, динамічна. І оформлення було на висоті. 100% переможець", — заявив Садальський.

Він також висловив припущення, що результати голосування могли бути несправедливими. За словами актора, російський композитор із журі казав, що підтримав В’єтнам, проте в офіційних підсумках йому приписали голос за Білорусь. Подібні зауваження, за словами Садальського, висловлювали й інші учасники журі.

Shaman, якого називають улюбленцем Путіна, пояснив свою відмову від голосування так:
"Я представляю Росію, а Росія вже перемогла".

Ця заява викликала шквал критики не тільки серед артистів, а й у самій Росії.

"Шаман погано виглядав, крінж і пісня з вчинком зашквар. Ви уявляєте, виходить такий боєць на ринг і каже: "Я вже всіх переміг". А ви не вважаєте, що Шаман зганьбився і країну підвів? Прикро, коли нас іноземці не пускають брати участь у змаганнях, а тут ми самі відмовляємося. Це хіба не зрада?" — сказав Садальський.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що колишня пасія Путіна публічно поцілувалася зі своїм новим фаворитом.  У мережі з’явилися чутки про можливі стосунки між Катериною Мізуліною, яку називають ймовірною новою обраницею російського диктатора Володимира Путіна, та пропагандистським співаком Шаманом. Подейкують, що саме через неї Путін розірвав стосунки з Аліною Кабаєвою.

 Мізуліна та Шаман постійно проводять час разом, і їх неодноразово помічали в громадських місцях. Зокрема, вони були помічені під час спільних покупок у супермаркеті. За повідомленнями російських ЗМІ, під час зустрічі зі школярами в Росії пара поцілувалася на очах у присутніх, коли натовп почав вигукувати "Гірко!".
 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини