"Зганьбився і країну підвів": улюбленого співака Кремля назвали зрадником РФ

Російський актор Станіслав Садальський розкритикував співака Shaman, який відкрито підтримує війну проти України, назвавши його зрадником.

Співак Шаман (фото з відкритих джерел)

За повідомленнями російських медіа, причиною невдоволення стало те, що артист відмовився від участі в голосуванні на конкурсі "Інтербачення". Садальський вважає, що такою поведінкою співак зганьбив Росію перед світом, тоді як переможцем, на його думку, мав стати представник В’єтнаму Дик Фук.

"Голос виконавця сильний, вичавив усе як лимон. Мелодія сучасна, динамічна. І оформлення було на висоті. 100% переможець", — заявив Садальський.

Він також висловив припущення, що результати голосування могли бути несправедливими. За словами актора, російський композитор із журі казав, що підтримав В’єтнам, проте в офіційних підсумках йому приписали голос за Білорусь. Подібні зауваження, за словами Садальського, висловлювали й інші учасники журі.

Shaman, якого називають улюбленцем Путіна, пояснив свою відмову від голосування так:

"Я представляю Росію, а Росія вже перемогла".

Ця заява викликала шквал критики не тільки серед артистів, а й у самій Росії.

"Шаман погано виглядав, крінж і пісня з вчинком зашквар. Ви уявляєте, виходить такий боєць на ринг і каже: "Я вже всіх переміг". А ви не вважаєте, що Шаман зганьбився і країну підвів? Прикро, коли нас іноземці не пускають брати участь у змаганнях, а тут ми самі відмовляємося. Це хіба не зрада?" — сказав Садальський.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що колишня пасія Путіна публічно поцілувалася зі своїм новим фаворитом. У мережі з’явилися чутки про можливі стосунки між Катериною Мізуліною, яку називають ймовірною новою обраницею російського диктатора Володимира Путіна, та пропагандистським співаком Шаманом. Подейкують, що саме через неї Путін розірвав стосунки з Аліною Кабаєвою.

Мізуліна та Шаман постійно проводять час разом, і їх неодноразово помічали в громадських місцях. Зокрема, вони були помічені під час спільних покупок у супермаркеті. За повідомленнями російських ЗМІ, під час зустрічі зі школярами в Росії пара поцілувалася на очах у присутніх, коли натовп почав вигукувати "Гірко!".