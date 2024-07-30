Основатель Telegram Дуров сделал неожиданное признание: имеет более сотни детей

Российский программист, основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджер Telegram Павел Дуров заявил, что имеет более 100 биологических детей. Несмотря на то, что Дуров никогда не был женат, это стало возможно, ведь он 15 лет назад предоставил свой донорский материал одному из банков спермы.



Павел Дуров имеет более 100 детей. Фото из открытых источников

Павел Дуров рассказал, что 15 лет назад к нему обратился один из его друзей со "странной просьбой". По словам программиста, тот попросил сдать сперму одной из специализированных клиник, которую они использовали, чтобы получить ребенка, ведь имели проблемы с фертильностью.

Сначала Дуров подумал, что его друг шутит, однако когда понял, что просьба серьезная, то согласился. Руководитель клиники заявил Дурову, что "высококачественного донорского материала", поэтому призвал его осуществить свой "гражданский долг и сдать больше спермы" для анонимного донорства.

"Это звучало довольно безумно, чтобы заставить меня записаться на донорство спермы", – рассказал Дуров.

Недавно Павлу Дурову сообщили, что благодаря донорству спермы у него более 100 детей в 12 странах мира. Кроме того, после того, как Дуров перестал быть донором спермы, в одной из клиник экстракорпорального оплодотворения сохраняется его замороженная сперма, которая может быть использована для оплодотворения.

"Теперь я планирую открыть код своей ДНК, чтобы мои биологические дети могли легче находить друг друга. Конечно, риски есть, но я не жалею, что был донором. Дефицит здоровой спермы становится все более серьезной проблемой во всем мире, и я горжусь тем, что внес свою лепту, чтобы помочь облегчить это", — заявил Дуров.

Также основатель мессенджера Telegram подчеркнул, что таким способом хочет дигматизировать понятие донорства спермы и поощрить больше здоровых мужчин проводить такие процедуры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на нидерландца, который благодаря донорству спермы стал отцом 550 детей, подали в суд.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле обратились к Дурову по поводу работы Telegram.