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Остап Ступка впервые прокомментировал журналистам свое "пьяное" ДТП

Ступка отказался рассказать какие-либо подробности

сегодня, 22:50
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Автор:

Лиля Воробьева

Известный украинский артист Остап Ступка ответил журналистам ТСН после информации о том, что 4 апреля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он совершил дружеско-транспортное происшествие.

Остап Ступка впервые прокомментировал журналистам свое "пьяное" ДТП

Остап Ступка (фото из открытых источников)

Репортеры канала хотели выяснить у виновника подробности происшествия. Но Ступка не хотел подтверждать это дорожное происшествие или опровергать его. Актер коротко ответил, что не будет комментировать произошедшее.


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"Нет, не могу комментировать. Вообще никак не могу комментировать", – ответил Остап телерепортерам.

По информации журналистов ТСН, 4 апреля поздно вечером актер на собственном автомобиле таранил припаркованное на остановке авто, где находился его владелец. После ДТП пострадавшего водителя отвезли в больницу, у него многочисленные травмы. Актера-виновника аварии задержали полицейские. Уже есть информация, что виновник находился в состоянии алкогольного опьянения.

При этом теперь, по всей видимости, Остап Ступка находится дома. Но в отношении актера-нарушителя возбуждено уголовное дело. Ступке грозит реальный срок.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что актор, родом из России, ушел добровольцем на фронт и рассказал о службе в ВСУ. Известный киноактер Александр Печерица, как только началось полномасштабное российское вторжение, сразу записался в ряды ВСУ. Он признается, что, как и все, имел страх, однако не мог поступить по-другому. Еще он отметил, что для него это личная война, и выразил благодарность родителям, что воспитали его украинцем. Александр Печерица родился в Санкт-Петербурге, однако через некоторое время родители вместе со своим сыном переехали в город Краматорск. Именно в Украине он получил актерское образование.


 



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Источник: https://tsn.ua/ru/glamur/ostap-stupka-prokommentiroval-dtp-kotoroe-ustroil-nochyu-2301067.html
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