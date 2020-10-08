Остапчук поделился интересными деталями своей свадьбы

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Светлана Шкурупий
Популярный телеведущий Владимир Остапчук и его невеста Кристина Горняк, которая недавно рассказала, почему они так спешат со свадьбой, поделились новыми подробностями своего торжества, передает телеканал "Украина".
Владимир Остапчук и Кристина Горняк
Знаменитости активно готовятся к празднику, который состоится под Киевом в загородном комплексе уже в следующий четверг, 15 октября. Гостей на свадьбе будет не много, всего 45 человек, но зато самые родные и близкие. Утром пара распишется в ЗАГСе, а вечером состоится романтическая церемония и вечеринка.
Владимир Остапчук рассказал, что у них с Кристиной необычные кольца, заказанные в украинского дизайнера. Внутри колец есть надпись, которую влюбленные пока держат в тайне, но прочитать ее можно, когда соединить два кольца в одно.
На свадьбе у знаменитостей будет выступать пианист-виртуоз Евгений Хмара, а также украинский певец LAUD. Праздник будут вести два ведущих, но пока их имена держатся в секрете.
Напомним, что для Владимира Остапчука это будет второй брак, а для Кристины — первый. Украинский ведущий уже воспитывает двоих детей: дочь Эмилию и сына Эвана.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 19 августа Владимир Остапчук сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Кристине Горняк после года отношений.
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