Остапчук поделился интересными деталями своей свадьбы

Популярный телеведущий Владимир Остапчук и его невеста Кристина Горняк, которая недавно рассказала, почему они так спешат со свадьбой, поделились новыми подробностями своего торжества, передает телеканал "Украина".

Владимир Остапчук и Кристина Горняк

Знаменитости активно готовятся к празднику, который состоится под Киевом в загородном комплексе уже в следующий четверг, 15 октября. Гостей на свадьбе будет не много, всего 45 человек, но зато самые родные и близкие. Утром пара распишется в ЗАГСе, а вечером состоится романтическая церемония и вечеринка.

Владимир Остапчук рассказал, что у них с Кристиной необычные кольца, заказанные в украинского дизайнера. Внутри колец есть надпись, которую влюбленные пока держат в тайне, но прочитать ее можно, когда соединить два кольца в одно.

На свадьбе у знаменитостей будет выступать пианист-виртуоз Евгений Хмара, а также украинский певец LAUD. Праздник будут вести два ведущих, но пока их имена держатся в секрете.

Напомним, что для Владимира Остапчука это будет второй брак, а для Кристины — первый. Украинский ведущий уже воспитывает двоих детей: дочь Эмилию и сына Эвана.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 19 августа Владимир Остапчук сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Кристине Горняк после года отношений.

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