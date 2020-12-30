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Главная Новости Звезды персона От Билли Айлиш отписались сразу 100 тысяч фанатов: в чем причина
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От Билли Айлиш отписались сразу 100 тысяч фанатов: в чем причина

Билли опубликовала «неприличные картинки»

сегодня, 22:50
Автор:

Светлана Шкурупий

19-летняя американская звезда Билли Айлиш потеряла 100 тысяч подписчиков в социальной сети Instagram из-за опубликованных эротических картинок.

От Билли Айлиш отписались сразу 100 тысяч фанатов: в чем причина

Билли Айлиш / фото: FilmMagic

Известно, что знаменитость приняла участие в челлендже Post a Picture Of, в рамках которого пользователи выкладывают фото по просьбе подписчиков. В своих Instagram Stories певица опубликовала авторский рисунок, на котором были изображены обнаженные женские части тела, отметив, что именно ним "она гордится". Также Билли добавила, что ей просто "любит грудь".

От Билли Айлиш отписались сразу 100 тысяч фанатов: в чем причина - фото 2

Также фанаты попросили исполнительницу показать, какая картинка стоит у нее на заставке мобильного телефона. Как оказалось, на телефоне 19-летней знаменитости изображены две обнаженные девушки.

От Билли Айлиш отписались сразу 100 тысяч фанатов: в чем причина - фото 3

И судя по всему, такие откровения артистки не всем пришлись по душе и от нее в скором времени отписалась сотня тысяч пользователей. На общем количестве фолоферов певицы это существенно не отразилось, однако Билли заметила эту разницу и уже прокомментировала ситуацию: "Смешно, вы ведете себя, как дети, прямо не могу поверить".

Стоит отметить, что за жизнью эпатажной американской звезды Билли Айлиш в социальной сети Instagram следят более 73 млн людей.

Напомним, в начале 2020 года певица Билли Айлиш создала коллаборацию со шведским брендом H&M, представив эко-коллекцию, в которую вошли вещи, полностью отражающие стиль самой певицы, а самое главное то, что все они изготовлены из переработанных материалов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная исполнительница Ариана Гранде установилав социальной сети Instagram новый рекорд. Артистка стала первой женщиной, набравшей 200 миллионов подписчиков.


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Источник: http://www.justjared.com/2020/12/29/billie-eilish-loses-100000-instagram-followers-after-posting-this-photo-see-her-reaction/
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