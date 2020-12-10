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От коронавируса умер известный режиссер и сценарист

Причиной его смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией

сегодня, 18:42
Автор:

Любовь Блажко

Сегодня, 10 декабря, не стало известного грузинского оператора, актера, режиссера и сценариста Александра Рехвиашвили. Ему было 82 года. Причиной его смерти стали осложнения, которые были вызваны COVID-19. 

От коронавируса умер известный режиссер и сценарист

Александр Рехвиашвили. Фото: stuki-druki.com

О трагической вести сообщил тбилисский Международный культурно-просветительский союз "Русский клуб", разместив на своей странице в социальных сетях соответствующий пост. 

От коронавируса умер известный режиссер и сценарист - фото 2

Александр родился 17 января 1938 года в Москве. В 1962 году окончил операторский факультет ВГИКа (мастерская А. Гальперина), в 1971 году — его режиссёрский факультет (мастерская С. Герасимова). В 1971 году устроился на работу в киностудию "Грузия-фильм".

За свою карьеру успел поработать с с Отаром Иоселиани, Георгием Шенгелая, Сергеем Герасимовым. Также снялся в фильме "Пиросмани", где ему досталась роль французского художника. Картину снял Георгий Шенгелая, в центре ее сюжета – жизнь великого грузинского художника. В ленте делается акцент на национальный колорит.

Александр Рехвиашвили является Заслуженным деятелем искусств Грузии и Кавалером ордена Чести. Под его чутким и профессиональным руководством вышли такие популярные картины, как "Луг зеленый", "Грузинская хроника XIX века", "Путь домой", "Ступень". 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, умер известный советский артист, который сыграл более 40 ролей. Сегодня, 9 декабря, не стало еще одного известного советского артиста Вячеслава Ивановича Езепова. Сердце актера остановилось на 80-ом году жизни. Причину смерти не называют.


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Источник: https://www.facebook.com/RussianClub1/posts/3491412004275805?_rdc=2&_rdr
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