От коронавируса умер известный режиссер и сценарист

Сегодня, 10 декабря, не стало известного грузинского оператора, актера, режиссера и сценариста Александра Рехвиашвили. Ему было 82 года. Причиной его смерти стали осложнения, которые были вызваны COVID-19.

Александр Рехвиашвили. Фото: stuki-druki.com

О трагической вести сообщил тбилисский Международный культурно-просветительский союз "Русский клуб", разместив на своей странице в социальных сетях соответствующий пост.





Александр родился 17 января 1938 года в Москве. В 1962 году окончил операторский факультет ВГИКа (мастерская А. Гальперина), в 1971 году — его режиссёрский факультет (мастерская С. Герасимова). В 1971 году устроился на работу в киностудию "Грузия-фильм".

За свою карьеру успел поработать с с Отаром Иоселиани, Георгием Шенгелая, Сергеем Герасимовым. Также снялся в фильме "Пиросмани", где ему досталась роль французского художника. Картину снял Георгий Шенгелая, в центре ее сюжета – жизнь великого грузинского художника. В ленте делается акцент на национальный колорит.

Александр Рехвиашвили является Заслуженным деятелем искусств Грузии и Кавалером ордена Чести. Под его чутким и профессиональным руководством вышли такие популярные картины, как "Луг зеленый", "Грузинская хроника XIX века", "Путь домой", "Ступень".





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