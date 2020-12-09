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Умер известный советский артист, который сыграл более 40 ролей

Актера не стало на 80-ом году жизни

сегодня, 17:14
Автор:

Елизавета Черных

Сегодня, 9 декабря, не стало еще одного известного советского артиста Вячеслава Ивановича Езепова. Сердце актера остановилось на 80-ом году жизни. Причину смерти не называют. 

Умер известный советский артист, который сыграл более 40 ролей

ФОТО: Из открытых источников

Вячеслав Езепов более 50 лет являлся ведущим актером Малого театра, а также снимался в популярных советских кинолентах. Езепов появлялся в фильмах "Зонтик для новобрачных", "Ася", "Счастливая, Женька". 

Большую часть жизни артист посвятил игре в театре. За свою блестящую карьеру он сыграл роли в более чем 40 постановках, начиная с 19663года. Роль короля Испании Карла V в комедии "Тайны Мадридского двора" Езепов играл на сцене на протяжении 23 лет. 

"Это был великолепный мастер, наделенный яркой индивидуальностью и колоссальным талантом. Созданные им образы еще долгие годы будут жить в памяти зрителей Малого театра и коллег по цеху. Выражаем искренние соболезнования", — говорится в сообщении Малого театра. 

Вячеслав Езепов родился в 1941 году. В 1963 был принят в труппу Киевского драматического театра имени Леси Украины. Оттуда и началась его актерская карьера. За годы жизни актер удостаивался звания Народного артиста РСФСР, а также Заслуженного артиста украинской ССР. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что на 89-ом году жизни скончался известный советский кинорежиссер и актер Александр Гордон. Причина, по которой остановилось сердце режиссера, на данный момент не указывается. За свою карьеру режиссер поставил десятки картин, среди которых фильмы "Пoследняя нoчь в раю", "Кража", "Двoйной обгoн", "Выкуп", "Футболист" и множество других. 


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Источник: https://www.interfax.ru/culture/740601
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