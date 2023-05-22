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Отбеливание славы или профессиональная халатность: в больнице «Охмадит» ничего не знали о благотворительной инициативе Лободы

На днях, на инстаграм-странице OsocorResidence объявили о благотворительной миссии Лободы - организации концерта для сбора средств на ремонт ЛОР-отделения ОХМАТДИТа. Однако, как выяснилось позже, в больнице ничего не знали о планах певицы

сегодня, 15:15
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram Yarmak.

Отбеливание славы или профессиональная халатность: в больнице «Охмадит» ничего не знали о благотворительной инициативе Лободы

Концерт Лободы. Фото из открытых источников

Как отметим, Светлана Лобода потеряла доверие немалого количества украинцев, из-за ее неоднозначной позиции относительно войны и длительного умалчивания агрессии со стороны РФ. А также из-за ее систематических поездок с концертами в Россию с 2014 года. Итак, вокруг артистки гуляет "неоднозначная слава".


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Заявлением относительно организации благотворительного концерта с участием Лободы изрядно возмутился украинский певец Yarmak. По этому поводу он записал видеообращение. Вполне, вероятно, находясь в это время на военных позициях.

"Друзья, всем поздравления! Сидим с товарищем, готовимся к задаче в самом приятном месте мира и читаем эту новость. И потихоньку появляется дежавю 2015, когда нам начали продвигать "какая разница"..И конечно, мы будем реагировать на это. Помочь ЛОР-отделению можно многими другими способами. И со многими достойнейшими людьми этой страны. И не поддаваться на этот позор, который решили затеять на следующий день, после Дня Независимости", — сказал певец.

После этого видео Yarmak получил ответ из "Охматдета". Представители больницы заметили, что они не знали о концерте Лободы и его "доброй миссии".

"Мы только сегодня узнали об этом концерте. С нами, к сожалению, ничего не было согласовано – ни концерт, ни афиша, ни артист", – ответили там.

Сама же певица никак не комментирует эту ситуацию. Новых заявлений нет и на странице Osocor Residence.

Читайте на портале "Комментарии", — Благотворительность и сцена: Лободу раскритиковали из-за анонса концерта в столице.

 

 

 



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