Отбеливание славы или профессиональная халатность: в больнице «Охмадит» ничего не знали о благотворительной инициативе Лободы

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Белоокая Ира
Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram Yarmak.
Концерт Лободы. Фото из открытых источников
Как отметим, Светлана Лобода потеряла доверие немалого количества украинцев, из-за ее неоднозначной позиции относительно войны и длительного умалчивания агрессии со стороны РФ. А также из-за ее систематических поездок с концертами в Россию с 2014 года. Итак, вокруг артистки гуляет "неоднозначная слава".
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Заявлением относительно организации благотворительного концерта с участием Лободы изрядно возмутился украинский певец Yarmak. По этому поводу он записал видеообращение. Вполне, вероятно, находясь в это время на военных позициях.
После этого видео Yarmak получил ответ из "Охматдета". Представители больницы заметили, что они не знали о концерте Лободы и его "доброй миссии".
Сама же певица никак не комментирует эту ситуацию. Новых заявлений нет и на странице Osocor Residence.
Читайте на портале "Комментарии", — Благотворительность и сцена: Лободу раскритиковали из-за анонса концерта в столице.
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