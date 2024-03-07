"Отмененная" Кремлем певица требует вернуть ей работу в РФ и угрожает выйти на улицы

Артистка Лолита Милявская оказалась среди российских звезд, которых "отменили" в стране-оккупантке из-за участия в голой вечеринке Насти Ивлеевой в конце прошлого года. И когда все остальные за это время понемногу возвращаются из забвения, все попытки Милявской реабилитироваться сразу пресекают.

Лолита Милявская (фото из открытых источников)

Певица призналась, что ей грустно без сцены, нет больше заработков с концертов. Чтобы найти какое-нибудь занятие, она увлеклась садоводством и активно ведет блоги в социальных сетях.

В частности, на ее канале в Telegram появился видеоролик, где Милявская с секатором в руках говорит, как ухаживает и подрезает растущие у нее дома фикусы. Артистка сравнивает себя с главной героиней басни Крылова "Обезьяна и очки".

Подписав обычный ролик, она оставила интересный ультиматум с требованием вернуть ее на сцену.

"Здесь главное – остановиться вовремя. PS Или возвращайте меня на работу, или я перейду на улицу стричь все, что, на мой взгляд, нуждается в симметрии", — написала Лолита.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лолита рассказала о своей кремлевской пенсии . Бывшая украинская певица Лолита Милявская (уроженка Закарпатья) со скандальной репутацией, которая уже много лет прислуживает верой и правдой кровавым путинским властям, рассказала своим фолловерам, какая у нее сейчас российская пенсия в стране-агрессорке. Лолита особо выделила, что гордится быть "бабкой" — и теперь благодарит кремлевские власти за полученную надбавку к своей пенсии.

Но при этом, если воспринимать за правду слова звезды, ей таких денег не хватает для обычного образа жизни. Поэтому певица активно тратит деньги, которые она отложила, гастролируя с концертами за все эти годы.

