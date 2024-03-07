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"Отмененная" Кремлем певица требует вернуть ей работу в РФ и угрожает выйти на улицы

Лолита Милявская переживает не лучший период жизни, и отчаялась вернуть средства к существованию

7 марта 2024, 22:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Артистка Лолита Милявская оказалась среди российских звезд, которых "отменили" в стране-оккупантке из-за участия в голой вечеринке Насти Ивлеевой в конце прошлого года. И когда все остальные за это время понемногу возвращаются из забвения, все попытки Милявской реабилитироваться сразу пресекают.

"Отмененная" Кремлем певица требует вернуть ей работу в РФ и угрожает выйти на улицы

Лолита Милявская (фото из открытых источников)

Певица призналась, что ей грустно без сцены, нет больше заработков с концертов. Чтобы найти какое-нибудь занятие, она увлеклась садоводством и активно ведет блоги в социальных сетях.

В частности, на ее канале в Telegram появился видеоролик, где Милявская с секатором в руках говорит, как ухаживает и подрезает растущие у нее дома фикусы. Артистка сравнивает себя с главной героиней басни Крылова "Обезьяна и очки".

Подписав обычный ролик, она оставила интересный ультиматум с требованием вернуть ее на сцену.

"Здесь главное – остановиться вовремя. PS Или возвращайте меня на работу, или я перейду на улицу стричь все, что, на мой взгляд, нуждается в симметрии", — написала Лолита.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лолита рассказала о своей кремлевской пенсии . Бывшая украинская певица Лолита Милявская (уроженка Закарпатья) со скандальной репутацией, которая уже много лет прислуживает верой и правдой кровавым путинским властям, рассказала своим фолловерам, какая у нее сейчас российская пенсия в стране-агрессорке. Лолита особо выделила, что гордится быть "бабкой" — и теперь благодарит кремлевские власти за полученную надбавку к своей пенсии.

Но при этом, если воспринимать за правду слова звезды, ей таких денег не хватает для обычного образа жизни. Поэтому певица активно тратит деньги, которые она отложила, гастролируя с концертами за все эти годы.
 



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