"Оторванная от реальности": внучка Трампа рассказала о работе своей мечты

Внучка президента США Дональда Трампа 18-летняя Кай Трамп вызвала волну критики в соцсетях после того, как поделилась своим видением "работы мечты". Некоторые пользователи называли ее заявление "бредом", а работу мечты "оторванной от реальности".

Кай Трамп провела в Instagram сессию по вопросам и ответам, которые задавали ей пользователи, в частности, о ее работе мечты и планы на будущее. Внучка Трампа ответила, что уже фактически занимается делом, которое считает идеальным для себя.

"Я люблю социальные сети, гольф и бизнес!", — написала Кай Трамп, а затем в видеозаписи добавила, что "Игра в гольф, социальные сети, развлечения, создание собственного бизнеса. Думаю, это работа моей мечты. Путешествовать по миру, знакомиться с новыми людьми, пожалуй, и является работой моей мечты".

Однако такой ответ вызвал неоднозначную реакцию: "Итак, по сути твоя мечта быть безработной"; "О какой-либо работе не упоминалось"; "Вы уже занимаетесь любимым делом и имеете кучу денег, какой смысл вам поступать в университет?"; "Оторвана от реальности".

Однако были и те, кто встал на защиту Кай. Они подчеркнули, что управление личным брендом, социальными сетями и собственными проектами может стать полноценной карьерой в современном цифровом мире. Также некоторые защитники девушки отметили, что ее не стоит критиковать только потому, что ее дед Дональд Трамп.

Сейчас у Кай Трамп более 1,4 миллиона подписчиков на YouTube и она активно развивает свой медийный профиль. Также она планирует продолжить спортивную карьеру и в этом году девушка намерена играть в гольф за Университету Майами. Она является дочерью Дональда Трампа-младшего и Ванессы Трамп и старшей из 11 внуков президента США.

