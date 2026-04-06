"Відірвана від реальності": онука Трампа розповіла про роботу своєї мрії

Онука президента США Дональда Трампа 18-річна Кай Трамп викликала хвилю критики у соцмережах після того, як поділилася своїм баченням "роботи мрії". Деякі корисутвачі називали її заяву "маянею", а роботу мрії "відірваною від реальності".

Кай Трамп. Фото з відкритих джерел

Кай Трамп провела в Instagram сесію з питань і відповідей, які задавали їй користувачі, зокрема про її роботу мрії та плани на майбутнє. Онука Трампа відповіла, що вже фактично займається справою, яку вважає ідеальною для себе.

"Я люблю соціальні мережі, гольф і бізнес!", — написала Кай Трамп, а потім у відеозаписі додала, що "Гра в гольф, соціальні мережі, розваги, створення власного бізнесу. Гадаю, це робота моєї мрії. Подорожувати світом, знайомитися з новими людьми, мабуть, і є роботою моєї мрії".

Однак така відповідь викликала неоднозначну реакцію: "Тож, по суті твоя мрія бути безробітною"; "Про жодну роботу не згадувалося"; "Ви вже займаєтеся улюбленою справою і маєте купу грошей, який сенс вам вступати до університету?"; "Відірвана від реальності".

Однак були й ті, хто став на захист Кай. Вони наголосили, що управління особистим брендом, соціальними мережами та власними проєктами може бути повноцінною кар’єрою в сучасному цифровому світі. Також дехто з захисників дівчини зауважив, що її не варто критикувати лише через те, що її дід Дональд Трамп.

Наразі Кай Трамп має понад 1,4 мільйона підписників на YouTube та активно розвиває свій медійний профіль. Також вона планує продовжити спортивну кар’єру і цього року дівчина має намір грати в гольф за Університет Маямі. Вона є донькою Дональда Трампа-молодшого та Ванесси Трамп і старшою з 11 онуків президента США.

