Отрастил бороду и похудел: певица из РФ на фоне информации о разводе показала Меладзе в новом имидже

Жена российской звезды Валерия Меладзе , пока отмалчивающаяся о страшной террористической войне РФ в Украине, исполнительница Альбина Джанабаева выложила свежее фото с мужем-певцом.

Альбина Джанабаева (фото из открытых источников)

На своей странице в социальных сетях россиянка обнародовала фотографию, на которой Валерий Меладзе позирует с густой бородой, еще он ощутимо убавил в весе.

Меладзе на фото одет в синие брюки, синюю кофту и белый пиджак, его жена надела длинное платье и накидку-халат. Российские звезды позировали для портретов.

"Дружеский шарж 2024", — подписала фото певица.

К слову, о звездных супругах уже долго говорят, что они развелись, однако Альбина все больше выкладывает фото с Меладзе и таким образом не подтверждает сплетни.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в странские журналисты "поймали" Меладзе в Куршевеле и спросили о войне, но тот попытался скрыться. Звездный исполнитель Валерий Меладзе теперь находится на отдыхе в Куршевеле. Именно на этом курорте его "поймали" представители медиа "Украинская правда" и стали задавать вопросы о войне в Украине.

Но певец испугался высказать свое мнение на камеру. Однако представитель СМИ продолжал повторять свои неудобные для певца вопросы. В это время Валерий Шотович отозвал репортера подальше от камер с репликой: "Идемте, я вам все расскажу". Репортер удалился с ним, при этом операторы продолжили их снимать. После этого старший сын исполнителя Константин пытался прикрыть отца от камеры, а жена Меладзе – Альбина Джанабаева – пыталась унести его от репортеров, также закрывая собой.