Памела Андерсон кардинально изменила образ: актрису больше не узнать (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Памела Андерсон кардинально изменила образ: актрису больше не узнать (ФОТО)

Памела Андерсон удивила резким изменением имиджа. Актриса отказалась от блонда и появилась на Неделе моды в Париже с рыжим каре.

1 октября 2025, 09:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Памела Андерсон, одна из главных икон 90-х и звезда сериала "Спасатели Малибу", поразила поклонников кардинальным изменением имиджа. Впервые за долгие годы актриса отказалась от своего культового платинового блонда в пользу огненно-рыжего оттенка.

Памела Андерсон кардинально изменила образ: актрису больше не узнать (ФОТО)

Памела Андерсон. Фото из открытых источников

Новый образ Памела Андерсон представила во время Недели моды в Париже. 58-летняя актриса появилась на события в платье цвета слоновой кости от бренда One Of и с обновленной прической — небрежным каре с рыжим оттенком и челкой. Фотографии актрисы поразили ее поклонников изменением образа.

Светлые волосы Андерсон были ее визитной карточкой на протяжении всей карьеры, а образ блондинки стал неотъемлемой частью ее публичного имиджа. Теперь же актриса решила на смелый эксперимент, гармонично вписывающийся в осенние тренды оттенков корицы, каштана и меди.

Фотографии опубликовал в Instagram фотограф Марко Бахлер, заметив, что новый стиль Андерсон стал настоящим сюрпризом для модной индустрии.

Памела Андерсон кардинально изменила образ: актрису больше не узнать (ФОТО) - фото 2

Памела Андерсон изменила цвет волос. Фото: instagram.com/marco.bahler

Это не первый раз Памела Андерсон кардинально меняет образ. В этом году актриса посетила Met Gala 2025, где она дебютировала с бобом с микрочубчком, а ее фото также разлетелись в соцсетях. По ее словам, новая прическа позволила ей почувствовать себя "женщиной-воином". Как объяснила Андерсон, она "хотела чего-то сильного, смелого и целеустремленного".

Также "Комментарии" сообщал, как Памела Андерсон выглядит без макияжа. Актриса уже долгое время ограничивает себя в использовании косметики. Она все чаще появляется на красных дорожках с минимальным макияжем или вообще отказывается от него.



