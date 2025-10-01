Памела Андерсон кардинально змінила образ: акторку більше не впізнати (ФОТО)

Памела Андерсон, одна з головних ікон 90-х та зірка серіалу "Рятувальники Малібу", вразила прихильників кардинальною зміною іміджу. Вперше за довгі роки акторка відмовилася від свого культового платинового блонда на користь вогненно-рудого відтінку.

Памела Андерсон. Фото з відкритих джерел

Новий образ Памела Андерсон презентувала під час Тижня моди в Парижі. 58-річна акторка з’явилася на події у сукні кольору слонової кістки від бренду One Of та з оновленою зачіскою — недбалим каре з рудим відтінком і чубчиком. Фотографії акторки вразили її шанувальників зміною образу.

Світле волосся Андерсон було її візитівкою протягом усієї кар’єри, а образ блондинки став невід’ємною частиною її публічного іміджу. Тепер же акторка вирішила на сміливий експеримент, який гармонійно вписується в осінні тренди відтінків кориці, каштану та міді.

Знімки опублікував у Instagram фотограф Марко Бахлер, зауваживши, що новий стиль Андерсон став справжнім сюрпризом для модної індустрії.

Памела Андерсон змінила колір волосся. Фото: instagram.com/marco.bahler

Це не вперше Памела Андерсон кардинально змінює образ. Цього року акторка відвідала Met Gala 2025, де вона дебютувала з бобом з мікрочубриком, а її фото також розлетілися у соцмережах. За її словами, нова зачіска дозволила їй відчути себе "жінкою-воїном". Як пояснила Андерсон, вона "хотіла чогось сильного, сміливого та цілеспрямованого".

