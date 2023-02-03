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Пародист Юрий Великий рассказал о первых часах войны

Украинский комик разбудил телефонный звонок в первые часы войны. Юрий Великий, как и большинство киевлян, столкнулся с большими очередями на заправках и больше месяца ездил на 40 литрах топлива.

сегодня, 17:52
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Автор:

Slava Kot

Юморист Юрий Великий встретил войну в Киеве в своей постели, как и большинство украинцев. Как отмечает пародист, сон моментально рассеялся. О том, как встретил войну Юрий Великий, рассказывает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью украинского комика.

Пародист Юрий Великий рассказал о первых часах войны

Юморист Юрий Великий

24 февраля российские войска совершили полномасштабное вторжение в Украину по нескольким направлениям. Жители по всей Украине очнулись от взрывов или звонков друзей и родственников, которые им сообщили о войне.


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Украинский комик, совершающий пародии на известных политиков, в частности Александра Лукашенко, Владимира Путина, Владимира Зеленского, разбудил телефонный звонок, который и рассказал о начале российского вторжения.

"Меня разбудили телефонным звонком и сообщили, что нас бомбят. Зашел в Телеграмм – в группу авторов "Квартала", и увидел, что с 4 утра там уже около 160 сообщений. Было понятно, что все серьезно. Сон моментально развеялся, и я ушел. собирать тревожный чемоданчик", — вспоминает Юрий Великий.

Юморист признался, что не раньше обдумывал о том, что необходимо взять и сложить во время начала войны, однако автомобиль так и не заправил и в первый день войны отстоял в очереди за топливом.

"Не хотелось верить, что оно понадобится, но был к этому готов. А вот заправить машину не успел. Еще и думал накануне вечером залить полный бак, но уже спешил домой – очень хотелось спать. Так что 24 февраля пришлось отстоять длинную очередь в течение двух часов .На этих 40 литрах горючего катался почти полтора месяца", — рассказал украинский пародист.

Полное интервью украинского комика Юрия Великого можно прочесть на талии "Комментарии".



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Источник: https://comments.ua/ua/interview/yuriy-velikiy-parodiyu-z-kadirovim-vryatuvala-boroda-a-z-lavrovim---peruka-zroblena-z-mogo-volossya-707591.html
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