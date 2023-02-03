Пародист Юрий Великий рассказал о первых часах войны

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Slava Kot
Юморист Юрий Великий встретил войну в Киеве в своей постели, как и большинство украинцев. Как отмечает пародист, сон моментально рассеялся. О том, как встретил войну Юрий Великий, рассказывает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью украинского комика.
Юморист Юрий Великий
24 февраля российские войска совершили полномасштабное вторжение в Украину по нескольким направлениям. Жители по всей Украине очнулись от взрывов или звонков друзей и родственников, которые им сообщили о войне.
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Украинский комик, совершающий пародии на известных политиков, в частности Александра Лукашенко, Владимира Путина, Владимира Зеленского, разбудил телефонный звонок, который и рассказал о начале российского вторжения.
Юморист признался, что не раньше обдумывал о том, что необходимо взять и сложить во время начала войны, однако автомобиль так и не заправил и в первый день войны отстоял в очереди за топливом.
Полное интервью украинского комика Юрия Великого можно прочесть на талии "Комментарии".
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